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663
сегодня, 14:56
1

В районе ЛТЗ машина влетела в столб и обесточила поселок

Авария произошла возле поселка Заречный

Сегодня утром у посёлка Заречный в микрорайоне ЛТЗ столкнулись две легковые машины. Одна из них съехала с дороги и врезалась столб, оборвав провода. На несколько часов поселок Заречный оказался обесточен.

В полиция пока данных об этом ДТП не поступало. О пострадавших неизвестно. Электроснабжение на данный момент восстановлено.
ДТП
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Комментарии (1)

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Викторм
55 минут назад
Не понял. Провода в результате ДТП оборваны, потом восстановлены, а полиция не в курсе. Это как?
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