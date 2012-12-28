Выходные в Липецке: город перекроют из-за велопарада, трамваи уходят в отпуск и юбилей маэстро
Выходные в Липецке: город перекроют из-за велопарада, трамваи уходят в отпуск и юбилей маэстро
В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций
Происшествия
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сегодня, 14:56
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В районе ЛТЗ машина влетела в столб и обесточила поселок
Авария произошла возле поселка Заречный
В полиция пока данных об этом ДТП не поступало. О пострадавших неизвестно. Электроснабжение на данный момент восстановлено.
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