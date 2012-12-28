В районе ЛТЗ машина влетела в столб и обесточила поселок

Авария произошла возле поселка Заречный

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Сегодня утром у посёлка Заречный в микрорайоне ЛТЗ столкнулись две легковые машины. Одна из них съехала с дороги и врезалась столб, оборвав провода. На несколько часов поселок Заречный оказался обесточен.В полиция пока данных об этом ДТП не поступало. О пострадавших неизвестно. Электроснабжение на данный момент восстановлено.