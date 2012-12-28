«Зачислена в литературный кружок, кровать заправляет по установленному образцу, считает себя верующей»
Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
В России
1 минуту назад
Россияне втрое чаще стали обращаться за ВНЖ Бахрейна
Российский бизнес открывает компании в королевстве из-за выгодных условий. Там действует нулевая ставка налога на прибыль, отметил член генсовета «Деловой России», генеральный директор, соучредитель «Гео Органикс» Георгий Капанадзе.
В стране созданы все условия для хорошей жизни, невысокие цены на повседневные товары, а стоимость аренды и транспорта одни из самых низких в Персидском заливе, отметил в свою очередь исполнительный директор экспертного клуба ЦСР Асхаб Индарбаев.
ОАЭ усиливает контроль за финансовыми операциями, связанными с РФ, из-за давления США, указал старший преподаватель кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Иванов. Бахрейн же не находится в центре внимания Америки, но в то же время предоставляет конкурентные условия ведения бизнеса, добавил он.
Как заявил ранее посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати, королевство хочет работать и расширять сотрудничество с нефтегазовыми, торговыми и промышленными компаниями из РФ.
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