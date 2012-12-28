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В России
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сегодня, 12:15
Минфин выступил против повышения ставки НДС
Минфин не поддерживает повышение ставки Налога на добавленную стоимость (НДС).
"Мы поддержим это предложение, оно абсолютно справедливое предложение. Наши бойцы, те, кто сегодня участвуют в специальной военной операции, нуждаются в нашей поддержке. Если мы можем это сделать через налоговые предложения, это будет обязательно сделано", - сказал Силуанов, комментируя озвученное спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложение не включать участников СВО в перечень лиц, которые будут платить налог на доходы по прогрессивной шкале налогообложения.
По его словам, одна из задач изменений — это обеспечение принципа равенства налогообложения. "Бизнес должен работать в равных экономических условиях, в том числе фискальных. Неуплата налогов, пошлин не должна быть конкурентным преимуществом, так как это создает среду, которая стимулирует искать схемы, позволяющие не платить налоги. Необходимо устранить существующие для этого лазейки", — сказал он.
Силуанов также заявил, что Минфин будет предлагать "разумную прогрессию" по НДФЛ, чтобы налоговая система была конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями. Все дополнительные доходы от расширения прогрессии по НДФЛ пойдут на решение социальных проблем, - подчеркнул министр.
Говоря о готовящихся мерах для бизнеса, Силуанов пояснил, что министерство анализирует всю информацию, которая существует в других экономиках. Он отметил, что в странах ЕС и ЕАЭС пороги оборота для освобождения от НДС малых предприятий значительно ниже российских, - передает РБК.
О том, что налоговые изменения не коснутся военных, ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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