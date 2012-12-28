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Бабушка передала 21-летнему курьеру мошенников за спасение внучки 150 000 рублей

Но потом простила парня.

Прокуратуре удалось отменить решение Данковского городского суда, которым за примирением сторон было прекращено уголовное дело в отношении 21-летнего курьера телефонных мошенников.

По версии следствия, 10 октября липчанин согласился на предложение неизвестного в «Телеграм» забрать деньги у пенсионерки в квартире одного из домов по улице Фомичёвой в Данкове. Женщине позвонили и сообщили, что её внучка стала виновницей ДТП и во избежание привлечения её к уголовной ответственности необходимо заплатить 150 000 рублей. Бабушка согласилась передать эту сумму представителю «правоохранительных органов». Она завернула деньги для внучки в махровое полотенце и пакет и отдала курьеру. После этого 145 000 рублей парень перевел через банкомат неизвестному, а 5 000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения.

Но в суде первой инстанции уголовное дело в отношении 21-летнего парня о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба было прекращено за примирением сторон. Потерпевшая простила подсудимого, который возместил ей причиненный материальный ущерб.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, гособвинитель не согласился с решением суда и принес апелляционное представление, в котором указал, что такого рода мошенничества в последние годы приобрели масштабный характер и получили широкий общественный резонанс.  Этот вид преступлений обладает высокой степенью общественной опасности и меры по возмещению причиненного вреда являются недостаточными, чтобы расценивать их как уменьшающие общественную опасность содеянного. Суд апелляционной инстанции согласился с такими доводами и отменил постановление суда первой инстанции. Уголовное дело направили на новое рассмотрение.
мошенничество
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Комментарии (2)

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)
17 минут назад
раз участились такие случаи, так чья это вина? почему самих мошенников и тех, кто им помогает не ловите? а то лихо у вас получается мальчишек и девчонок малолетних, которые повелись на объявление о работе курьером, вы хватаете. а те, кому идут эти деньги нет. и вот хоть что говорите, но как простой человек кредит в банке может получить только с анализами жизнедеятельности, а когда мошенники онлайн на бабку столетнюю 10 лямов оформляют, это нормально? не там копаете, господа из органов
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ваня
2 минуты назад
верно написал
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