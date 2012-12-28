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Происшествия
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сегодня, 10:30
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Бабушка передала 21-летнему курьеру мошенников за спасение внучки 150 000 рублей
Но потом простила парня.
По версии следствия, 10 октября липчанин согласился на предложение неизвестного в «Телеграм» забрать деньги у пенсионерки в квартире одного из домов по улице Фомичёвой в Данкове. Женщине позвонили и сообщили, что её внучка стала виновницей ДТП и во избежание привлечения её к уголовной ответственности необходимо заплатить 150 000 рублей. Бабушка согласилась передать эту сумму представителю «правоохранительных органов». Она завернула деньги для внучки в махровое полотенце и пакет и отдала курьеру. После этого 145 000 рублей парень перевел через банкомат неизвестному, а 5 000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения.
Но в суде первой инстанции уголовное дело в отношении 21-летнего парня о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба было прекращено за примирением сторон. Потерпевшая простила подсудимого, который возместил ей причиненный материальный ущерб.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, гособвинитель не согласился с решением суда и принес апелляционное представление, в котором указал, что такого рода мошенничества в последние годы приобрели масштабный характер и получили широкий общественный резонанс. Этот вид преступлений обладает высокой степенью общественной опасности и меры по возмещению причиненного вреда являются недостаточными, чтобы расценивать их как уменьшающие общественную опасность содеянного. Суд апелляционной инстанции согласился с такими доводами и отменил постановление суда первой инстанции. Уголовное дело направили на новое рассмотрение.
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