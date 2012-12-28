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Общество
Несовершеннолетний мошенник торговал несуществующими запчастями
Происшествия
Куры подорожали
Общество
Читать все
Общество
225
сегодня, 10:57
1

Куры подорожали

Итоги недели: цены.

Подошла к концу очередная неделя и мы, как обычно, изучили изменения цен на продукты.

Наша корзина из дешевых продуктов за неделю увеличилась в цене на 3 рубля 12 копеек.



А набор дорогих продуктов существенно подешевел — на 196 рублей 24 копейки. Упала цена на свежие овощи. Видимо, сказывается близость лета.



Неприятно удивили цены на кур. Во всех магазинах, где мы мониторим цены, они подорожали на 10 рублей!

Эксперты называют сразу несколько причин подорожания курятины. За первые два месяца 2024 года из России экспортировано на 16% больше мяса кур, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные Национального союза птицеводов приводит «Коммерсант».

Кроме того, у производителей остались прежние проблемы с дефицитом кадров, сервисным обслуживанием и нехваткой иностранных вакцин.

Прогнозы по увеличению цен на яйца, к счастью, до сих пор не оправдались. На Центральном рынке очень большой выбор. Можно купить и по 60 рублей за десяток от молодой курочки.



И по 170 рублей за десяток — такие большие, что даже закрадываются сомнения — куриные ли они?!



В одном из магазинов мы не обнаружили яиц! На вопрос — где яйца, получили лаконичный ответ: «Закончились». В других магазинах перебоев с поставками яиц мы не увидели.

Еще одно наблюдение, продавцы настолько увлеклись шринкфляцией, что некоторые начали даже гордиться тем, что продают продукцию в литровых упаковках.  



 


Фасованный в простой мешок сахар на шесть рублей дешевле

В магазинах начали дорожать корнеплоды. Кое-где еще можно найти недорогие картофель и морковь из старых запасов, но не везде.



Цены на лук тоже кусаются.



На Центральном рынке все больше огурцов.





Причем задонские и сокольские значительно дороже привозных: местные продают по 200 рублей за килограмм, а привозные по 75.

— Огурец ценен тем, что только сорван. Вы не сравнивайте с привозными, которые две недели назад сорвали! — говорит женщина за прилавком. — Теплицу дровами грели! Ночами не спали!

Дорожает и редис.



Зато появилась черешня из Узбекистана.



Горох продают по 600 рублей за килограмм, или по 150 рублей за пластиковый стаканчик.



На Центральном рынке обсуждают майские заморозки.

— Косточковые побило, вряд ли вишня и яблоки будут в этом году. А остальное мы под Пасху сажали, у нас ничего не померзло. Те, кто рано посадил, жалуются, что картофель померз, — рассказывает одна из продавщиц.

— Клубника вся померзла, — жалуется другая.

— В Краснодаре тепло, там ничего не померзло, — вступает их коллега с привозным товаром.

Еще одна беда для рыночных торговцев — раскопки энергетиков. Продавцы уверяют, что покупателей из-за этого стало меньше.

— Машину поставить негде! Безобразие! А платим за все!

—Вообще труба! Покупателей из-за этого нет!

Продавцов живой рыбы на рынке теперь чуть ли не в два раза меньше. Новое место торговли рыбой (ближе к трамвайной остановке) мало кто знает, и продажи не идут.
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Комментарии (1)

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Древний
33 минуты назад
Слава богу. Что хоть зарплата не выросла.
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