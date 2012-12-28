50-летняя женщина хранила больше 190 граммов марихуаны

Полицейским она сказала, что наркотик держала дома для себя. Женщине грозит реальный срок.



Добровские полицейские обнаружили в доме местной жительницы пакеты с марихуаной. Общий её вес составил 193 грамма.«50-летняя женщина дала признательные показания. По её словам, наркотик она хранила для личного употребления», — рассказали в областном управлении МВД.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.