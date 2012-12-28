Мэр Липецка заставит проектировщиков заплатить за ошибку на строительстве кольца в «Елецком»
Мэр Липецка заставит проектировщиков заплатить за ошибку на строительстве кольца в «Елецком»
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Происшествия
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35 минут назад
50-летняя женщина хранила больше 190 граммов марихуаны
Полицейским она сказала, что наркотик держала дома для себя. Женщине грозит реальный срок.
«50-летняя женщина дала признательные показания. По её словам, наркотик она хранила для личного употребления», — рассказали в областном управлении МВД.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
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