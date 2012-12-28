Мэр Липецка заставит проектировщиков заплатить за ошибку на строительстве кольца в «Елецком»
Липецкая вечЁрка: дефицит бензина нарастает, тайная демография, и какие дороги отремонтируют в 2027
Сегодня в Липецке: лайхак по поиску бензина, рейтинг уловок, к которым прибегают липчане, чтобы приняли на работу
Мэр Липецка заставит проектировщиков заплатить за ошибку на строительстве кольца в «Елецком»
Липецкая вечЁрка: дефицит бензина нарастает, тайная демография, и какие дороги отремонтируют в 2027
Сегодня в Липецке: лайхак по поиску бензина, рейтинг уловок, к которым прибегают липчане, чтобы приняли на работу
Происшествия
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сегодня, 09:04
БПЛА перехвачены над областью
Воздушная тревога с начала дня объявлялась сначала в нескольких округах, а затем и во всей области.
Воздушная тревога в Липецкой области объявлялась рано утром — сначала в Ельце, Елецком, Воловском, Долгоруковском, Измалковском, Становлянском и Тербунском округах, а затем и на территории всего региона. В 08:45 красный уровень тревоги снят, сейчас в регионе действует режим «Воздушной опасности».
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