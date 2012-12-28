Мэр Липецка заставит проектировщиков заплатить за ошибку на строительстве кольца в «Елецком»
Сегодня в Липецке: лайхак по поиску бензина, рейтинг уловок, к которым прибегают липчане, чтобы приняли на работу
Липецкая вечЁрка: дефицит бензина нарастает, тайная демография, и какие дороги отремонтируют в 2027
Мэр Липецка заставит проектировщиков заплатить за ошибку на строительстве кольца в «Елецком»
Сегодня в Липецке: лайхак по поиску бензина, рейтинг уловок, к которым прибегают липчане, чтобы приняли на работу
Липецкая вечЁрка: дефицит бензина нарастает, тайная демография, и какие дороги отремонтируют в 2027
Происшествия
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сегодня, 10:35
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В Липецкой области объявлена воздушная тревога
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