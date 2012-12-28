Мэр Липецка заставит проектировщиков заплатить за ошибку на строительстве кольца в «Елецком»
Липецкая вечЁрка: дефицит бензина нарастает, тайная демография, и какие дороги отремонтируют в 2027
Сегодня в Липецке: лайхак по поиску бензина, рейтинг уловок, к которым прибегают липчане, чтобы приняли на работу
Мэр Липецка заставит проектировщиков заплатить за ошибку на строительстве кольца в «Елецком»
Липецкая вечЁрка: дефицит бензина нарастает, тайная демография, и какие дороги отремонтируют в 2027
Сегодня в Липецке: лайхак по поиску бензина, рейтинг уловок, к которым прибегают липчане, чтобы приняли на работу
Общество
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57 минут назад
После жалобы липчанки мэрия опилила деревья на Сапёрном спуске
Даже раньше, чем обещала.
Напомним, жительница Липецка рассказала GOROD48, что парковкой невозможно воспользоваться, не повредив автомобиль.
В мэрии пообещали обрезать ветки до 17 августа, но сделали это раньше.
Фото: пресс-служба мэрии Липецка
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