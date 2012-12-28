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57 минут назад

После жалобы липчанки мэрия опилила деревья на Сапёрном спуске

Даже раньше, чем обещала.

На Сапёрном спуске опилены ветки деревьев, нависавшие над платной парковкой.







Напомним, жительница Липецка рассказала GOROD48, что парковкой невозможно воспользоваться, не повредив автомобиль.

В мэрии пообещали обрезать ветки до 17 августа, но сделали это раньше.

Фото: пресс-служба мэрии Липецка
парковки
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