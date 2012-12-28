Мэр Липецка заставит проектировщиков заплатить за ошибку на строительстве кольца в «Елецком»
Липецкая вечЁрка: дефицит бензина нарастает, тайная демография, и какие дороги отремонтируют в 2027
Сегодня в Липецке: лайхак по поиску бензина, рейтинг уловок, к которым прибегают липчане, чтобы приняли на работу
Мэр Липецка заставит проектировщиков заплатить за ошибку на строительстве кольца в «Елецком»
Липецкая вечЁрка: дефицит бензина нарастает, тайная демография, и какие дороги отремонтируют в 2027
Сегодня в Липецке: лайхак по поиску бензина, рейтинг уловок, к которым прибегают липчане, чтобы приняли на работу
Происшествия
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48 минут назад
Тягач с перегноем сгорел в Тербунском районе
Ещё пожарные тушили надворные постройки и мусор.
Также в этот день сгорели две надворные постройки: в селе Преображеновка Добровского округа и в Данкове на улице Московской. В Липецке очевидцы потушили мусор на контейнерной площадке — огонь успел повредить её навес.
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