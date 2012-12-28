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48 минут назад

Тягач с перегноем сгорел в Тербунском районе

Ещё пожарные тушили надворные постройки и мусор.

Вечером 11 августа в селе Новая Каменка Тербунского округа сгорел тягач «Скания» с перегноем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Также в этот день сгорели две надворные постройки: в селе Преображеновка Добровского округа и в Данкове на улице Московской. В Липецке очевидцы потушили мусор на контейнерной площадке — огонь успел повредить её навес.
МЧС
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