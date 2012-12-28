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Происшествия
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сегодня, 13:26
Фальшивая пятитысячная банкнота найдена в выручке сельского магазина
«Если вы обнаружили сомнительную купюру, нужно обратиться в полицию и сообщить, где вы, вероятнее всего, её получили. Ни в коем случае не пытайтесь использовать купюру (разменять, обменять, расплатиться) — иначе уголовная ответственность коснётся вас», — посоветовали в областном управлении МВД.
По данным Липецкого отделения Банка России, за первые шесть месяцев этого года в банках региона обнаружены 23 поддельные купюры: 13 — пятитысячных, 8 — тысячерублёвых, одна двухтысячная и одна сторублёвка.
Распознать подделку можно по водяным знакам: на оригинале их очертания размытые, на подделке — чёткие.
По защитным нитям: у оригинала они «вшиты» в банкноту и имеют металлический цвет. Металлическая нить на подделке отделяется при механическом воздействии.
По качеству бумаги: настоящая банкнота изготовлена из смеси хлопка, льна и целлюлозы. Подделки обычно делают на принтерной бумаге.
По микроперфорации на банкнотах 500, 1000 и 5000 рублей: если рассматривать настоящую банкноту на свет, микроотверстия, которыми сформировано цифровое обозначение номинала, выглядят яркими точками, бумага в месте микроотверстий не должна быть шероховатой на ощупь. На подделках микроперфорации либо нет, либо она выполнена с помощью подручных средств.
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