Сегодня в Липецке: открытие театрального фестиваля, липчане любят наличные и хотят учить китайский

Рассказываем всё самое главное о первом дне полноценной рабочей недели.

Какую ещё погоду вы хотели после ночных заморозков? Днём в Липецке по-прежнему прохладно – 10-12 градусов, без существенных осадков.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду всего в двух зданиях на улице Калинина, 1 и 1в.









Отключение света





Из-за плановых ремонтных работ на электрических сетях энергетики ограничат подачу света с 09:00 до 18:00 на улицах Алмазной, Металлургов и Фестивальной.













Стартует фестиваль кукольных театров







Международным его сделали актёры Ванадзорского кукольного театра из Армении и ТЗУ «Гомельского государственного театра кукол» из Белоруссии. А изюминки добавил некий Родриго Антарес, который утверждает, что он уличный артист-кукольник из Бразилии. Кроме них, в Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) выступят труппы из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Дзержинска. Председателем жюри является Давид Бурман, директор Международного фестиваля «КукАRТ», член Союза театральных деятелей России и Международного Союза деятелей театров кукол.















Сегодня в 10:00 на летней сцене театра кукол состоится торжественное открытие фестиваля (6+)





В 18:00 покажут первый спектакль – «Бабочка» (12+) от театра кукол «Бродячая собака» из Санкт-Петербурга (12+).





Спектакль рассказывает о войне, он поставлен С. Абдулиной в честь 100-летия Тонино Гуэрры — выдающегося итальянского писателя, сценариста, поэта и художника. Особенность – в постановке почти нет слов, её язык состоит из образов, жестов и ритмов. Спектакль, наполненный поэтической силой Тонино Гуэрры, сам превращается в лёгкий полёт, а символ бабочки становится метафорой свободной и бессмертной человеческой души.





Колбаско и триумф в Каннах (12+)





Очередную встречи со зрителями проведёт липецкий киновед Алексей Колбаско. В 15:30 он ждёт всех в библиотеке «На Тракторном» (ул. Ильича, 16), чтобы рассказать о «самой скромной и очаровательной актрисе» – так назвали члены жюри Каннского кинофестиваля Татьяну Самойлову, 90-летие со дня рождения которой мы отмечаем в этом году.











Кадр из фильма "Летят журавли"







В биографии народной артистки России более 20 работ. После одной из них – в фильме «Летят журавли» (1957) у неё не было отбоя от предложений западных коллег. Ведь год спустя этот фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на знаменитом Каннском кинофестивале. Сам Жерар Филип, приглашал советскую актрису воплотить образ Анны Карениной во французской постановке. Почем же триумф в Каннах не стал поворотным в биографии Татьяны Самойловой, почему она не сумела выбраться в Канны и полвека спустя – в 2008 году и как ей все-таки ей удалось сыграть Каренину в кинематографе СССР, расскажет всезнающий киновед, у которого, как обычно, припасены и редкие кадры со съемочных площадок.





Вход на встречу свободный.







Королева спорта (6+)





Будет куда сходить сегодня и любителям спорта. В 10:00 во дворце спорта «Молодёжный» (ул. Космонавтов, 16б) стартует чемпионат (среди взрослых) и первенство (среди молодёжи, юношей и девушек) Липецкой области по лёгкой атлетике.















Сегодня после длинных выходных дети идут в школу, а там их ждут специальные уроки по безопасности в Сети. До конца мая такие пройдут во всех школах Липецкой области в рамках всероссийского проекта «Цифровой ликбез. Один из уроков посвящён правилам торговли в Сети: герои роликов рассказывают школьникам, как защитить персональные данные в Интернете, разместить объявление о продаже и оплатить покупки онлайн.











Кроме того, изучить основы цифровой безопасности учащиеся могут самостоятельно на сайте проекта «Урок цифры».





Липчане не хотят отказываться от наличных





Только 13% липчан готовы перейти на безналичный расчет, выяснили в SuperJob.





74% наших людей не хотели бы полностью отказываться от монет и банкнот. «Это мои заработанные деньги, а не банка!»; «Отказ от денежной массы сильно девальвирует национальную валюту»; «Стихийное бедствие — половодье — показало, что наличка всегда нужна. Отключена электроэнергия, нет платежа по карте — не работает банкомат».









1 из 4 родителей школьников в Липецке — за то, чтобы сделать китайский язык обязательным для изучения в школах, выяснили в ходе другого опроса специалисты SuperJob.











Пробка красного цвета на мосту через Каменный лог на улице Терешковой возникла уже в 6 утра. Первый рабочий день недели всегда вызывает большое количество заторов. Выход – выезжать заранее и следить за дорожной ситуацией в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях. И надеяться на удачу, конечно.Сегодня в Липецке стартует I Международный фестиваль театров кукол «Липовый цвет».Бег, прыжки и метания – три основные легкоатлетические дисциплины порадуют зрителей. Посмотреть можно бесплатно.Готовых полностью перейти на цифровые расчёты больше среди мужчин – 16%, среди женщин таких 11 %. Любопытно, что переход на цифровые расчеты поддерживают в основном люди 35-44 лет – даже чаще, чем молодежь.14% родителей полагают, что из перечня обязательных школьных предметов нужно исключить английский язык. Впрочем, большинство родителей пока против исключения главного языка международного общения из школьной программы.