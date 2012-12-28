Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
МЧС предупреждает о новых заморозках
Погода в Липецке
Подсобник вывез из магазина вместе с мусором пять ящиков спиртного
Происшествия
Дорожный подрядчик мэрии оштрафован на 1,8 миллиона рублей
Общество
Эта ночь стала самой холодной для 10 мая за 115 лет
Погода в Липецке
Дерево упало на улице Плеханова и накрыло два автомобиля
Происшествия
Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дождливо, ветрено и до +15
Погода в Липецке
Ущерб от упавшего на машины дерева в зоне платной парковки в центре Липецка их владельцам возместит мэрия
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР
Общество
МЧС предупреждает о новых заморозках
Погода в Липецке
Дорожный подрядчик мэрии оштрафован на 1,8 миллиона рублей
Общество
Подсобник вывез из магазина вместе с мусором пять ящиков спиртного
Происшествия
Эта ночь стала самой холодной для 10 мая за 115 лет
Погода в Липецке
Дерево упало на улице Плеханова и накрыло два автомобиля
Происшествия
Ущерб от упавшего на машины дерева в зоне платной парковки в центре Липецка их владельцам возместит мэрия
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дождливо, ветрено и до +15
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
338
32 минуты назад
4

Ущерб от упавшего на машины дерева в зоне платной парковки в центре Липецка их владельцам возместит мэрия

если по кадастру место ЧП — территория муниципалитета.

Как уже писал GOROD48, сегодня на две машины у дома на улице Плеханова, 59 упало дерево и накрыло собой два автомобиля. Машины стояли на дороге общего пользования, отведенной под платную парковку. Вопрос: кто оплатит владельцам машин возмещение материального ущерба?

— Тот, на чьей территории произрастает дерево. Это будет определено в судебном порядке. Проверим кадастр. Если дерево росло на территории муниципалитета, значит, ущерб будет возмещен из городского бюджета, — ответили GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.

Мы проверили. По данным публичной кадастровой карты, дерево росло на муниципальной земле.

карта.jpg

Однако дерево упало в выходной день, когда парковка в центре города, отведенного под платную стоянку, бесплатна для водителей. Интересно, спасет ли муниципалитет эта правовая коллизия?

Фото  t.me/ldpr48
платные парковки
дерево
0
0
0
2
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нет
3 минуты назад
никакой коллизии. Дерево росло на муниципальной земле, какая разница, в какой день оно упало, ущерб есть ущерб.
Ответить
Логика
25 минут назад
А если бы дерево упало на пешехода, то вообще никто бы не платил?
Ответить
Прохожий
2 минуты назад
Пешеход никакой ценности на представляет.
Ответить
Неравнодушный
11 минут назад
Хорошо асфальт не провалился... Здесь бы вообще виновных не нашли. Подрядчики, однако... А их не найти.
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru