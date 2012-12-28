Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР
Ущерб от упавшего на машины дерева в зоне платной парковки в центре Липецка их владельцам возместит мэрия
Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР
Ущерб от упавшего на машины дерева в зоне платной парковки в центре Липецка их владельцам возместит мэрия
Происшествия
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32 минуты назад
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Ущерб от упавшего на машины дерева в зоне платной парковки в центре Липецка их владельцам возместит мэрия
если по кадастру место ЧП — территория муниципалитета.
— Тот, на чьей территории произрастает дерево. Это будет определено в судебном порядке. Проверим кадастр. Если дерево росло на территории муниципалитета, значит, ущерб будет возмещен из городского бюджета, — ответили GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.
Мы проверили. По данным публичной кадастровой карты, дерево росло на муниципальной земле.
Однако дерево упало в выходной день, когда парковка в центре города, отведенного под платную стоянку, бесплатна для водителей. Интересно, спасет ли муниципалитет эта правовая коллизия?
Фото t.me/ldpr48
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