В Липецке ищут контролеров над ремонтирующими мосты подрядчиками

Дороже всего бюджету обойдется надзор над реконструкций моста на стыке улиц Плеханова и Фрунзе.

Управление главного смотрителя администрации Липецка объявило торги на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту трех мостов. Так, начальная цена контракта на поиски подрядчика для моста на улице Первомайской определена в 1,5 млн рублей, для моста на улице Студеновской — в 3,9 миллиона, для моста на стыке улиц Плеханова и Фрунзе — в 4,2 миллиона.Для чего потратят эти деньги, если в составе УГС есть штат кураторов для контроля работы подрядчиков?— Капитальный ремонт мостов подразумевает высокую ответственность за результат, ведь мосты — это объекты критической инфраструктуры. Сметой таких проектов всегда предусмотрены строительный контроль и авторский надзор. Это — отдельные виды работ, которыми занимаются специализированные организации с повышенными требованиями к квалификации сотрудников, имеющие ряд специальных допусков к контролю за качеством строительных работ и материалов. Управление главного смотрителя не имеет подобных специалистов, — ответили на этот вопрос в мэрии.Напомним, что мост на улице Фрунзе-Плеханова (в районе гостиницы «Меркури») за 191 106 750 рублей будет реконструировать ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». Этот же подрядчик капитально отремонтирует мост через улицу Первомайскую за 55 миллионов. Торги на капремонт моста на улице Студеновской за 175,9 млн рублей обновит липецкое ООО «Капиталстрой». Все эти мосты попадут в ремонт после того, как будет завершена модернизация моста на улице Советской. Подрядчикам предстоит разобрать их конструкции, капитально отремонтировать опоры, ригели, пролеты и мостовое полотно, установить новые барьерные и перильные ограждения, обновить пешеходные зоны. Срок окончания работ по всем контрактам — до 1 ноября 2025 года. Впрочем, заказчик будет не против, если подрядчики справятся со взятым на себя обязательствами ранее указанного срока.