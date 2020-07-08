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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: вечер мистики, концерт юных гениев и как соискатели обманывают работодателей

В пятницу липчан ждут и запоздалый Первомай, и мастер-класс к Пасхе.

Столбик вниз

Липчан ждёт дальнейшее похолодание, сегодня днём столбик термометра опустится до 10-12 градусов. В Липецке переменная облачность, без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в отдельных домах на улицах Липовской, 3, 3/2; Литаврина, 8; Первомайской, 3, 35, 35а, а также в переулке Литаврина, 2.

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Отключение света

С 14:00 до 18:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах Невского, Н.К. Крупской, Парковой.

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В промежутке с 8:00 до 18:00 ожидается отключение света на срок не более 3-х часов для каждого домовладения на улицах Бурлакова, Гайдара, Добровской, Железногорской, Луначарского, Морской, М.Светлова, Нахимова, Патриотической, Писарева, Санаторной, Тепличной, Тихой, Ушакова, Ярославской, в садоводчестве «Студёновское».

Пробки

Как ни крути (руль), а в пятницу всё равно попадёшь в пробку. Самый оживленный день на дорогах любого города. Помочь могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения: чудес не обещают, но иногда могут подсказать, на какой улице заторы меньше.


Новая выставка (6+)

В Доме мастера (ул. Ленина, 2) сегодня открывается новая выставка. В 14:00 торжественно откроется вернисаж «Вспоминая настоящее», посвященный 90-летию со дня рождения Заслуженного художника РФ Вилена Дворянчикова (1934 – 2010).

Этот липецких художник умел работать в разных жанрах. Его работы хранятся в фондах 20 российских государственных музеев, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

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На выставке представлено 23 произведения живописи и графики с 1960 по 2004 годы, а рядом выставлены 7 скульптурных работ народного художника России Юрия Гришко (1935 – 2018).

Пасхальный мастер-класс (6+)

В преддверие Светлого Христова Воскресенья в Центральной детской библиотеке (ул. Циолковского, 27) в 15:00 состоится мастер-класс «Пасхальный сувенир».

Ребятишек научат изготовлению красивых корзинок, в которые можно положить главный пасхальный атрибут – крашенное яйцо. Ребятишек приглашают прокачать скилы, а также получить незабываемые эмоции.

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Стоимость участия в мастер-классе и расходных материалов 200 рублей.

1 мая на третий день (12+)

Лучше поздно, чем никогда, решили в ДК «Рудничном» (ул. Одоевского, 13) и решили именно сегодня провести праздник в честь 1 мая.

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Фото vk.com/dk_rud2

Всё начнётся с весёлого квеста для детей и подростков в 15:30, а затем в 16:00 на площади перед дворцом культуры состоится праздник весны и труда.

«Алые паруса» (12+)

АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) приглашает на очередной квартирник в живом музее.

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Сегодня в 19:00 состоится выступление ВИА «Алые паруса-next». Своим мастерством порадуют юные воспитанники самой известно в Липецке школы рока.

Презентация страшной книги (16+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 устраивают мистический вечер с презентацией книги Артёма Красина «Сказки старого дома».

- Почитаем страшные рассказы и поговорим о городских легендах. Рассказы, которые я буду читать, вы выберете сами, - обещает автор произведения.

По сюжету книги подростки забираются в старый дом и рассказывают леденящие душу истории.

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Фото vk.com/comrade_artem

Вход – любая бумажная купюра от 100 рублей.

Бокс (6+)

Любители бокса сегодня могут съездить на Матырский. В ДК «Матыра» (ул. Энегргостроителей, 5а) в 11:00 начнётся первенство Липецка, посвященное Дню Победы.

Самый старший (и интересный) возраст – юниоры 2006-07 гг.р. На ринг также выйдут юноши 2012-13, 2014-15 гг.р., девушки 2010-11, 2012 гг.р.

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Вход свободный.

Обман в резюме

Рекрутёры SuperJob признали, что липчане нередко приукрашивают свои профессиональные навыки в резюме. 

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37 % представителей компаний рассказали, что сталкивались с ситуациями, когда на бумаге были записаны навыки, которыми человек в действительности не владеет. Например, 20% кандидатов завышали уровень владения ПО. 15% людей искажали личные данные. А 12% утверждали, что свободно владеют иностранными языками. Хотя на самом деле это не так.

Липчане против нового налога

84% липчан выступают против введения налога на бездетность, выяснили в SuperJob. В той или иной мере за введение налога лишь 16% опрошенных липчан. Их основной аргумент — демографическая ситуация в стране.

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Женщины противятся идее введения налога не бездетность чаще мужчин - 90 и 78% соответственно. Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше.

Среди респондентов с детьми против инициативы выступает чуть меньшее количество - 73%.

Дорогие липчане! Надеемся, вы не сильно устали за двухдневную рабочую неделю. Впереди выходные, а следующая семидневка тоже будет наполовину нерабочей. Выходных нет только у новостей, они появляются каждый день и за ними нужно следить. На работе или на отдыхе находите свободную минутку, чтобы зайти на GOROD48 и мгновенно превратится в информированного человека. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
наш основной аргумент
41 минуту назад
если мы несём расходы, пусть и другим будет плохо. "Старая русская традиция"(с)
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Воарос
27 минут назад
Ты то какое отношение имеешь к русским?
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Электорат
сегодня, 07:56
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Хм
сегодня, 07:53
А работодатель разве необманывает? Пишут одно а на самом деле другое. Вот на, что надо внимание обращать а то бедные трудяги виноваты ((
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13 школа
сегодня, 07:42
Когда горячую воду включите на 1,2 районах?Все равно,ничего не ремонтируется
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