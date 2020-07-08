Сегодня в Липецке: вечер мистики, концерт юных гениев и как соискатели обманывают работодателей

В пятницу липчан ждут и запоздалый Первомай, и мастер-класс к Пасхе.

Липчан ждёт дальнейшее похолодание, сегодня днём столбик термометра опустится до 10-12 градусов. В Липецке переменная облачность, без осадков.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в отдельных домах на улицах Липовской, 3, 3/2; Литаврина, 8; Первомайской, 3, 35, 35а, а также в переулке Литаврина, 2.











С 14:00 до 18:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах Невского, Н.К. Крупской, Парковой.









Этот липецких художник умел работать в разных жанрах. Его работы хранятся в фондах 20 российских государственных музеев, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.















Ребятишек научат изготовлению красивых корзинок, в которые можно положить главный пасхальный атрибут – крашенное яйцо. Ребятишек приглашают прокачать скилы, а также получить незабываемые эмоции.











Стоимость участия в мастер-классе и расходных материалов 200 рублей.





1 мая на третий день (12+)



Лучше поздно, чем никогда, решили в ДК «Рудничном» (ул. Одоевского, 13) и решили именно сегодня провести праздник в честь 1 мая.









Фото vk.com/dk_rud2



АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) приглашает на очередной квартирник в живом музее.















Презентация страшной книги (16+)

По сюжету книги подростки забираются в старый дом и рассказывают леденящие душу истории.











Фото vk.com/comrade_artem



Самый старший (и интересный) возраст – юниоры 2006-07 гг.р. На ринг также выйдут юноши 2012-13, 2014-15 гг.р., девушки 2010-11, 2012 гг.р.









Обман в резюме





Рекрутёры SuperJob признали, что липчане нередко приукрашивают свои профессиональные навыки в резюме.















37 % представителей компаний рассказали, что сталкивались с ситуациями, когда на бумаге были записаны навыки, которыми человек в действительности не владеет. Например, 20% кандидатов завышали уровень владения ПО. 15% людей искажали личные данные. А 12% утверждали, что свободно владеют иностранными языками. Хотя на самом деле это не так.





84% липчан выступают против введения налога на бездетность, выяснили в SuperJob. В той или иной мере за введение налога лишь 16% опрошенных липчан. Их основной аргумент — демографическая ситуация в стране.















В промежутке с 8:00 до 18:00 ожидается отключение света на срок не более 3-х часов для каждого домовладения на улицах Бурлакова, Гайдара, Добровской, Железногорской, Луначарского, Морской, М.Светлова, Нахимова, Патриотической, Писарева, Санаторной, Тепличной, Тихой, Ушакова, Ярославской, в садоводчестве «Студёновское».Как ни крути (руль), а в пятницу всё равно попадёшь в пробку. Самый оживленный день на дорогах любого города. Помочь могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения: чудес не обещают, но иногда могут подсказать, на какой улице заторы меньше.В Доме мастера (ул. Ленина, 2) сегодня открывается новая выставка. В 14:00 торжественно откроется вернисаж «Вспоминая настоящее», посвященный 90-летию со дня рождения Заслуженного художника РФ Вилена Дворянчикова (1934 – 2010).На выставке представлено 23 произведения живописи и графики с 1960 по 2004 годы, а рядом выставлены 7 скульптурных работ народного художника России Юрия Гришко (1935 – 2018).В преддверие Светлого Христова Воскресенья в Центральной детской библиотеке (ул. Циолковского, 27) в 15:00 состоится мастер-класс «Пасхальный сувенир».Всё начнётся с весёлого квеста для детей и подростков в 15:30, а затем в 16:00 на площади перед дворцом культуры состоится праздник весны и труда.Сегодня в 19:00 состоится выступление ВИА «Алые паруса-next». Своим мастерством порадуют юные воспитанники самой известно в Липецке школы рока.В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 устраивают мистический вечер с презентацией книги Артёма Красина «Сказки старого дома».- Почитаем страшные рассказы и поговорим о городских легендах. Рассказы, которые я буду читать, вы выберете сами, - обещает автор произведения.Вход – любая бумажная купюра от 100 рублей.Любители бокса сегодня могут съездить на Матырский. В ДК «Матыра» (ул. Энегргостроителей, 5а) в 11:00 начнётся первенство Липецка, посвященное Дню Победы.Вход свободный.Женщины противятся идее введения налога не бездетность чаще мужчин - 90 и 78% соответственно. Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше.Среди респондентов с детьми против инициативы выступает чуть меньшее количество - 73%.