Сегодня в Липецке: вечер мистики, концерт юных гениев и как соискатели обманывают работодателей
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: вечер мистики, концерт юных гениев и как соискатели обманывают работодателей
В пятницу липчан ждут и запоздалый Первомай, и мастер-класс к Пасхе.
Липчан ждёт дальнейшее похолодание, сегодня днём столбик термометра опустится до 10-12 градусов. В Липецке переменная облачность, без осадков.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в отдельных домах на улицах Липовской, 3, 3/2; Литаврина, 8; Первомайской, 3, 35, 35а, а также в переулке Литаврина, 2.
Отключение света
С 14:00 до 18:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах Невского, Н.К. Крупской, Парковой.
В промежутке с 8:00 до 18:00 ожидается отключение света на срок не более 3-х часов для каждого домовладения на улицах Бурлакова, Гайдара, Добровской, Железногорской, Луначарского, Морской, М.Светлова, Нахимова, Патриотической, Писарева, Санаторной, Тепличной, Тихой, Ушакова, Ярославской, в садоводчестве «Студёновское».
Пробки
Как ни крути (руль), а в пятницу всё равно попадёшь в пробку. Самый оживленный день на дорогах любого города. Помочь могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения: чудес не обещают, но иногда могут подсказать, на какой улице заторы меньше.
Новая выставка (6+)
В Доме мастера (ул. Ленина, 2) сегодня открывается новая выставка. В 14:00 торжественно откроется вернисаж «Вспоминая настоящее», посвященный 90-летию со дня рождения Заслуженного художника РФ Вилена Дворянчикова (1934 – 2010).
Этот липецких художник умел работать в разных жанрах. Его работы хранятся в фондах 20 российских государственных музеев, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.
Пасхальный мастер-класс (6+)
В преддверие Светлого Христова Воскресенья в Центральной детской библиотеке (ул. Циолковского, 27) в 15:00 состоится мастер-класс «Пасхальный сувенир».
Ребятишек научат изготовлению красивых корзинок, в которые можно положить главный пасхальный атрибут – крашенное яйцо. Ребятишек приглашают прокачать скилы, а также получить незабываемые эмоции.
Стоимость участия в мастер-классе и расходных материалов 200 рублей.
1 мая на третий день (12+)
Лучше поздно, чем никогда, решили в ДК «Рудничном» (ул. Одоевского, 13) и решили именно сегодня провести праздник в честь 1 мая.
Фото vk.com/dk_rud2
Всё начнётся с весёлого квеста для детей и подростков в 15:30, а затем в 16:00 на площади перед дворцом культуры состоится праздник весны и труда.
«Алые паруса» (12+)
АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) приглашает на очередной квартирник в живом музее.
Сегодня в 19:00 состоится выступление ВИА «Алые паруса-next». Своим мастерством порадуют юные воспитанники самой известно в Липецке школы рока.
Презентация страшной книги (16+)
В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 устраивают мистический вечер с презентацией книги Артёма Красина «Сказки старого дома».
- Почитаем страшные рассказы и поговорим о городских легендах. Рассказы, которые я буду читать, вы выберете сами, - обещает автор произведения.
По сюжету книги подростки забираются в старый дом и рассказывают леденящие душу истории.
Фото vk.com/comrade_artem
Вход – любая бумажная купюра от 100 рублей.
Бокс (6+)
Любители бокса сегодня могут съездить на Матырский. В ДК «Матыра» (ул. Энегргостроителей, 5а) в 11:00 начнётся первенство Липецка, посвященное Дню Победы.
Самый старший (и интересный) возраст – юниоры 2006-07 гг.р. На ринг также выйдут юноши 2012-13, 2014-15 гг.р., девушки 2010-11, 2012 гг.р.
Вход свободный.
Обман в резюме
Рекрутёры SuperJob признали, что липчане нередко приукрашивают свои профессиональные навыки в резюме.
37 % представителей компаний рассказали, что сталкивались с ситуациями, когда на бумаге были записаны навыки, которыми человек в действительности не владеет. Например, 20% кандидатов завышали уровень владения ПО. 15% людей искажали личные данные. А 12% утверждали, что свободно владеют иностранными языками. Хотя на самом деле это не так.
84% липчан выступают против введения налога на бездетность, выяснили в SuperJob. В той или иной мере за введение налога лишь 16% опрошенных липчан. Их основной аргумент — демографическая ситуация в стране.
Среди респондентов с детьми против инициативы выступает чуть меньшее количество - 73%.
Дорогие липчане! Надеемся, вы не сильно устали за двухдневную рабочую неделю. Впереди выходные, а следующая семидневка тоже будет наполовину нерабочей. Выходных нет только у новостей, они появляются каждый день и за ними нужно следить. На работе или на отдыхе находите свободную минутку, чтобы зайти на GOROD48 и мгновенно превратится в информированного человека. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова.
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