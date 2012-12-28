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вчера, 17:02
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От укусов клещей пострадали уже 630 жителей Липецкой области

Половина покусанных – дети.

По состоянию на 2 мая по поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратились 630 человек, из них 315 – дети.

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, 565 снятых с людей клещей доставили для исследования в лаборатории, из них 64 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (11,3%), 26 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,6%), 4 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,7%).

В 12,2% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 5% – на территории садоводческих товариществ и в 65,4% случаев – на территории частных домов и приусадебных участков.
клещи
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Комментарии (4)

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Сначала новые
лайфхак
сегодня, 07:43
вон в интернете говорят, эвкалипта они боятся.
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Мама шестерых детей.
вчера, 18:57
Неприятно смотреть на такое процентное соотношение инфицированных клещей. Не обрабатывают территории а Липецке и Липецкой области.
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Партработник
вчера, 17:13
Пока клещи проценто 50 населения не покусают, власти не зашевелятся.
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Алексей
вчера, 19:04
Даже если 80%. Шевелиться они начинают мгновенно, если можно придумать какой нибудь новый штраф.
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