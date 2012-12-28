Сегодня в Липецке: вечер мистики, концерт юных гениев и как соискатели обманывают работодателей
Здоровье
840
вчера, 17:02
4
От укусов клещей пострадали уже 630 жителей Липецкой области
Половина покусанных – дети.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, 565 снятых с людей клещей доставили для исследования в лаборатории, из них 64 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (11,3%), 26 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,6%), 4 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,7%).
В 12,2% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 5% – на территории садоводческих товариществ и в 65,4% случаев – на территории частных домов и приусадебных участков.
0
2
3
0
2
Комментарии (4)