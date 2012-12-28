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Общество
1595
вчера, 15:52
16

У подъезда дома на Неделина образовался провал

В ГЖИ жильцам дома посоветовали жаловаться на бездействие управляющей компании.

В соцсетях появилось подкреплённое фотографиями обращение жильцов дома №51а по улице Неделина, где у входа в подъезд образовался провал.

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«Куда обратиться? Управляющая компания игнорирует», — пишут жильцы дома.

Как сообщили GOROD48 в Госжилинспекции Липецкой области, соответствующие обращения в ГЖИ не поступали.

«Для решения проблемы жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, а если она не реагирует — пожаловаться на бездействие в ГЖИ», — посоветовали в Госжилинспекции.

Фото  vk.com/predlog48
ЖКХ
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Комментарии (16)

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Неравнодушная
вчера, 20:18
А у нас везде провал , сегодня ехала на 379 маршрутке,там тоже провал видно через дыру в полу,кое как заделанную металлической пластинкой дорогу,ещё то развлечение:едешь ,а под тобой асфальт
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Лариса
вчера, 19:49
Краснознаменная, 23 два года такая же дыра. Управляшка дом бросила, а РВК и Квадра не чешутся.
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123
вчера, 19:34
Ул. Космонавтов 47/3, третий подъезд такая же дыра, если не больше.
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Гостья1
вчера, 18:33
Наведите битончику и отремонтируйте сами.... Крышу сами,проводку сами ,трубы сами - а оплатите "уК" и посредникам Убирать надо УК, бенефициаров,расчетные центры,посредников...и вернуть Жеки со своими специалистами и работать без посредников!!!удешевлять надо услуги!!!
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Гостья1
вчера, 18:27
Поясните нам непонятливым... Бенефициары открывают бизнес в нескольких городах, несколько УК ,нанимают посредников и не подконтрольны финансово перед жителям,которые оплачивают их безответственность...? Тогда и договора надо заключать с бенефициарами ,а не с их подчинёнными посредниками и с них спрашивать качество услуг. Зачем создавать пирамиды?
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Советская 26
вчера, 17:32
Разрушены ступени возле дома, идет кап. ремонт, люди падают, но дела никому нет. Город 48,обратите на это внимание!
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Лиза
вчера, 17:28
Ну жильцы же платят за содержание жилья Управляющей компании и УК обязана отремонтировать вход в подъезд. У самого-то руководителя УК вход в свой коттедж уж точно не дырявый.
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Игорь Михайлович
вчера, 16:58
Едва любой сельский житель побежит а администрацию жаловаться на дырку в его крыльце, наведет бетончику и заделает и затрет, а тут чуть что, жаловаться.Пора самим хозяевами,а не жалобщиками быть.
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Шурик
вчера, 20:16
Плачу 700р, в доме 100 квартир, куб бетона 4500р. Можно весь дом залить по кругу 15 кубами.
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Игорю Михайловичу
вчера, 19:06
Рассуждаете как руководитель УК: жильцы должны отдать деньги УК, потом сами отремонтировать крыльцо...Тогда вопрос:зачем нужны УК?
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Piccadilly
вчера, 17:05
Сельский житель не платит ежемесячно 1200 за содержание и ремонт жилья и 650 в фкр.
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А шо
вчера, 16:11
Бастрыкин ещё не в курсе этого провала?
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Ольга
вчера, 16:02
Так укашки у нас и после обращения в ГЖИ не реагируют. Ко всей этой системе они давно уже приспособились и прекрасно знают, как в ней можно ничего не делать. Систему надо менять. ГЖИ вообще бесполезный бюрократический орган, у которого никаких полномочий нет, кроме как пальцем грозить.
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D
вчера, 18:23
Ну ГЖИ в основном присылает перечень статей закона и советует обращаться в суд... Только обращение в приемную Медведева и ,по счастью выездная комиссия областного совета депутатов вынудили УК Вариант к действию по промывке стояка канализации впервые за сорок лет...
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