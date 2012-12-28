У подъезда дома на Неделина образовался провал

В ГЖИ жильцам дома посоветовали жаловаться на бездействие управляющей компании.

В соцсетях появилось подкреплённое фотографиями обращение жильцов дома №51а по улице Неделина, где у входа в подъезд образовался провал.«Куда обратиться? Управляющая компания игнорирует», — пишут жильцы дома.Как сообщили GOROD48 в Госжилинспекции Липецкой области, соответствующие обращения в ГЖИ не поступали.«Для решения проблемы жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, а если она не реагирует — пожаловаться на бездействие в ГЖИ», — посоветовали в Госжилинспекции.