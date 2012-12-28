Сегодня в Липецке: вечер мистики, концерт юных гениев и как соискатели обманывают работодателей
Общество
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вчера, 15:52
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У подъезда дома на Неделина образовался провал
В ГЖИ жильцам дома посоветовали жаловаться на бездействие управляющей компании.
«Куда обратиться? Управляющая компания игнорирует», — пишут жильцы дома.
Как сообщили GOROD48 в Госжилинспекции Липецкой области, соответствующие обращения в ГЖИ не поступали.
«Для решения проблемы жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, а если она не реагирует — пожаловаться на бездействие в ГЖИ», — посоветовали в Госжилинспекции.
Фото vk.com/predlog48
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