Корреспондент ТАСС, замглавы области и уполномоченный по правам человека: не стало Николая Загнойко
Происшествия
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сегодня, 15:34
Набросившегося на полицейских с ножом дебошира посадили на семь лет
Непосредственно за оскорбление и угрозы полицейским он получил два года и один месяц колонии общего режима.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в июле прошлого года полицейские приехали на проверку по факту причинения мужчиной телесных повреждений своей супруге. Но пьяный хозяин дома встретил ил их в штыки:
он набросился с кухонным ножом на дознавателя и участкового. Также в момент нападения дебошир высказывал в их адрес угрозы и оскорбления.
К моменту рассмотрения этого дела в суде уже рассматривалось уголовное дело в отношении мужчины по факту смертельного ДТП. В результате непосредственно за оскорбление и угрозы полицейским он получил 2 года и один месяц колонии общего режима, а по совокупности приговоров — 7 лет лишения свободы.
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