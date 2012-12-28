Набросившегося на полицейских с ножом дебошира посадили на семь лет

Непосредственно за оскорбление и угрозы полицейским он получил два года и один месяц колонии общего режима.

Вынесен приговор 42-летнему жителю села Порой Добровского округа, набросившемуся с ножом на полицейских и оскорбившего их (по части первой статьи 318 УК РФ, статье 319 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в июле прошлого года полицейские приехали на проверку по факту причинения мужчиной телесных повреждений своей супруге. Но пьяный хозяин дома встретил ил их в штыки:он набросился с кухонным ножом на дознавателя и участкового. Также в момент нападения дебошир высказывал в их адрес угрозы и оскорбления.К моменту рассмотрения этого дела в суде уже рассматривалось уголовное дело в отношении мужчины по факту смертельного ДТП. В результате непосредственно за оскорбление и угрозы полицейским он получил 2 года и один месяц колонии общего режима, а по совокупности приговоров — 7 лет лишения свободы.