Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Опасная сходка байкеров на проспекте Победы: полиция уже изучает видео
Происшествия
Чётно-нечётную систему в Липецкой области продлевать не будут
Общество
БПЛА сбиты сегодня над Липецкой областью
Происшествия
«Приору» выбросило на встречку под «Калину» после удара «Фольксвагена»
Происшествия
На площади Франценюка перевернулась на крышу «Приора»
Происшествия
На проспекте Мира столкнулись три автомобиля
Общество
В Липецке уменьшается количество машин
Общество
Трамваи до Центрального рынка могут поехать к сентябрьским выборам
Общество
Красота на Папина и дорога без асфальта на Доватора
Общество
В Липецке сгорел садовый дом
Происшествия
Читать все
Чётно-нечётную систему в Липецкой области продлевать не будут
Общество
Считать ли тротуаром тротуар на Советской?
Общество
Красота на Папина и дорога без асфальта на Доватора
Общество
Бирюзовые реки, грязные берега: в Елецком округе — крупный разлив дизтоплива
Происшествия
Корреспондент ТАСС, замглавы области и уполномоченный по правам человека: не стало Николая Загнойко
Общество
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области похолодает
Погода в Липецке
18-летний липчанин задержан орловскими полицейскими за мошенничество
Происшествия
Набросившегося на полицейских с ножом дебошира посадили на семь лет
Происшествия
67-летний мужчина утонул в Капитанщино: его тело подняли с 6-метровой глубины
Происшествия
Читать все
Происшествия
479
сегодня, 15:34

Набросившегося на полицейских с ножом дебошира посадили на семь лет

Непосредственно за оскорбление и угрозы полицейским он получил два года и один месяц колонии общего режима.

Вынесен приговор 42-летнему жителю села Порой Добровского округа, набросившемуся с ножом на полицейских и оскорбившего их (по части первой статьи 318 УК РФ, статье 319 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в июле прошлого года полицейские приехали на проверку по факту причинения мужчиной телесных повреждений своей супруге. Но пьяный хозяин дома встретил ил их в штыки:
он набросился с кухонным ножом на дознавателя и участкового. Также в момент нападения дебошир высказывал в их адрес угрозы и оскорбления.

К моменту рассмотрения этого дела в суде уже рассматривалось уголовное дело в отношении мужчины по факту смертельного ДТП. В результате непосредственно за оскорбление и угрозы полицейским он получил 2 года и один месяц колонии общего режима, а по совокупности приговоров — 7 лет лишения свободы.
оскорбление
полиция
0
0
2
3
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить