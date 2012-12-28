Корреспондент ТАСС, замглавы области и уполномоченный по правам человека: не стало Николая Загнойко
Происшествия
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сегодня, 15:54
18-летний липчанин задержан орловскими полицейскими за мошенничество
Липчанин сам стал жертвой мошенников и выполнил их поручение.
Как сообщает прокуратура Орловской области, сначала 18-летнего липчанина напугали: мошенники от имени правоохранителей заявили парню, что имеют основания для возбуждения против него уголовного дела. Чтобы этого не произошло, молодому человеку предложили «урегулировать» вопрос: забрать пакет документов по указанному адресу и доставить их в другое место.
Поверив угрозам, парень неосознанно включился в мошенническую цепочку. Вместо документов он забирал у обманутых мошенниками граждан деньги: более 2,7 миллиона рублей.
— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 и 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела и возможные соучастники преступной группы, — сообщили в прокуратуре Орловской области.
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