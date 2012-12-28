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В России
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сегодня, 12:47
Минфин выступил за завершение льготной ипотеки в срок
Сейчас уже более 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке выдаются по льготным условиям.
Госпрограмма для IT-специалистов должна закончиться в конце 2024 года, а на новостройки под 8% — в июне этого года. Сейчас более 90% кредитов на первичке выдаются по льготным условиям — долю следует сократить до 25%, - считают в Минфине. Участники рынка выступили за адресное продление программ, например, на определенные регионы или категории населения. Сейчас двузначная ключевая ставка фактически не позволяет россиянам оформлять жилищные ссуды, - пишут "Известия".
Исключением станет только семейная льготная ипотека, ее уже решено продлить до 2030 года. Об этом еще в феврале заявил президент России Владимир Путин.
Тенденция, которая начала формироваться еще до повышения ключевой, ведет к перекосу на рынке, - объяснил Алексей Яковлев. В среднесрочной и долгосрочной перспективе стоит задача снизить долю выдач ссуд по льготным программам на первичном рынке до 25%.
Ипотека — это инструмент, который фиксирует условия здесь и сейчас, но имеет длительные обязательства, поэтому в работе с ним нужно быть осторожным, — подчеркнул Алексей Яковлев.
Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Самая популярная — под 8% на новостройки. По ней установлено ограничение на размер займа в 6 млн рублей, однако льготу разрешается сочетать с рыночным кредитом (взять оставшуюся часть под более высокий процент). Она действует до 1 июля 2024 года.
Госпрограмма на новостройки вводилась как антикризисная мера (в период пандемии короновируса), которая должна была на тот момент поддержать людей и строительную отрасль, - отметил Алексей Яковлев. По его словам, эти задачи выполнены, поэтому продлевать ипотеку под 8% даже по определенным категориям не планируется. Поддержку можно организовать через другие инструменты, считает представитель Минфина.
IT-ипотека будет действовать до конца 2024-го. Она позволяет работникам аккредитованных компаний при определенных условиях оформить ссуду по ставке до 5%.
Всего за время действия этой госпрограммы было выдано более 59 тыс. ипотечных кредитов на сумму порядка 523 млрд рублей, - рассказали в пресс-службе Минцифры.
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