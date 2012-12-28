В Липецкой области начались палы сухой травы

За сутки зарегистрированы два таких случая.



В Липецкой области начались традиционные для весны палы сухой травы. Днем 28 марта зарегистрированы два таких случая — в Липецке у дома №135 по улице Московской и в селе Старое Дубовое Хлевенского района. В обоих случаях площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Также 28 марта в переулке Осеннем горело бесхозное строение — в нем вспыхнул минеральный утеплитель.