«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Сегодня в Липецке: спектакль о Мастере, запрет на вылов щуки и телефонные мошенники уже нам, как родные
18 тысяч бутылок немаркированного алкоголя планировали продавать под известными брендами
34-летнюю липчанку обвиняют в нападении на инспектора отдела безопасности штрафного изолятора
Фонд «Милосердие» передал больнице «Свободный Сокол» уникальное оборудование за 1,7 миллиона рублей
Происшествия
302
сегодня, 09:33
2
В Липецкой области начались палы сухой травы
За сутки зарегистрированы два таких случая.
Также 28 марта в переулке Осеннем горело бесхозное строение — в нем вспыхнул минеральный утеплитель.
0
1
0
2
0
Комментарии (2)