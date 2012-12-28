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сегодня, 09:33
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В Липецкой области начались палы сухой травы

За сутки зарегистрированы два таких случая.

В Липецкой области начались традиционные для весны палы сухой травы. Днем 28 марта зарегистрированы два таких случая — в Липецке у дома №135 по улице Московской и в селе Старое Дубовое Хлевенского района. В обоих случаях площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Также 28 марта в переулке Осеннем горело бесхозное строение — в нем вспыхнул минеральный утеплитель.
МЧС
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Думаю
14 минут назад
Порядок ,или субботник наводят чистоту.
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Садовод
21 минуту назад
Садоводов за заросшие бурьяном * территории штрафуют, а председателей сельских поселений - нет. Раньше хоть скотина всё выстригала, а коль коров перевели, так надо окашивать и гореть нечему будет.
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