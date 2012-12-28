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23
19 минут назад

Кто проклял липецких пенальтистов?

Третий матч подряд наша команда по мини-футболу уступила в послематчевой «лотерее». По ходу матча Липецк вёл – 2:0, но тренер назвал эту игру худшей в сезоне.

Девятое поражение кряду потерпел в Суперлиге липецкий мини-футбольный клуб, причем три матча подряд (!) липчане проиграли в серии пенальти.

Очередной проигрыш случился в Санкт-Петербурге во встрече с прямым конкурентом «Кристаллом» - основное время не выявило победителя – 2:2, а в послематчевой лотерее счастливый билет вновь достался не нашей команде.

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Матч начался с минуты молчания в память о комментаторе Василии Уткине. хотя тот признавался, что мини-футбол не любил

Липчане приехали в город на Неве без травмированных бомбардира Фидана Низамутдинова и вратаря Родиона Залалетдинова. Последний рубеж прикрывал Леон Геджуа, у которого накануне родился сын и по такому случаю 27-летний вратарь выдал в обоих таймах вдохновенную игру. Первый тайм завершился вничью – 0:0 в первую очередь благодаря липецкому стражу ворот. На 7-й минуте он нейтрализовал выход Александра Миронова один на один, а следом после углового достал из-под перекладины «мёртвый» мяч.

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Геджуа сделал всё. что мог, но...

У липчан шанс был ближе к перерыву, когда Александр Дунец бил с разворота, но здесь уже хорошо сыграл невский коллега Геджуа Иван Поддуюный.

Во втором тайме липчане сделали весомую заявку ан победу, забив два гола с интервалом в одну минуту. На 27-й минуте мяч Евгения Мурашова вышел на загляденье. Денис Гуляйкин далеко забросил мяч в свободную зону, куда ворвался Мурашов и в одно касание перебросил мяч через Поддубного – 1:0.

Спустя всего минуту Липецк наиграл и на гол-курьёз. Исмаил Гибадуллин просто пытался накрыть передачу вперёд в исполнении Александра Миронова, а мяч рикошетом от липчанина влетел в сетку.

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Игра вышла напряженной, а её сценарий во втором тайме развернулся на 180 градусов

На 34-й минуте липчане забили и третий гол в ворота «Кристалла», но судьи посчитали, что мгновением раньше мяч покинул предела площадки и взятие ворот не засчитали. И тут началось. Уже в ответной атаке игрок хозяев Владислав Мерлушкин подставил ногу под сильнейший прострел партнёра – тут даже Геджуа был бессилен – 2:1.

Не дотерпели липчане всего пару минут. Сначала в центре площадки столкнулись наш Дунев и Мерлушкин, у которого в итоге оказалась разбита губа. Тренеры хозяев требовали красной карточки для липчанина, судьи ограничились жёлтой и штрафным ударом. Впрочем, «Кристаллу» хватило и этого: Максим Окулов мощно вогнал мяч в верхний угол ворот – 2:2.

В оставшееся время «ювелиры» имели стопроцентный шанс вырвать победу в основное время, но 24-летний бразилец Серджио Лопез Боливар потерялся на просторах российского спортзала и пробил в сторону от пустых ворот.

Серия 6-метровых тоже поначалу складывалась в нашу пользу. У хозяев не реализовал удар бивший вторым Мерлушкин, а наши Гуляйкин и Руслан Курбанов были точны, Липецк вышел вперёд – 2:1.

Но тут же сплоховал Илья Андреев. Дунец и Олег Кручинин были точны, основная серия не выявила победителя – 4:4. Бить пришлось до первого промаха: петербуржец Дмитрий Соловьёв не сплоховал, а наш Александр Серёгин допустил решающую ошибку – 4:5…

Напомним, что накануне липчане дома потерпели два поражения от "Новой Генерации" из Сыктывкара и оба - по пенальти.

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Праздник не на нашей улице

- Это была наша худшая игра, нам сложно рассчитывать на большее, мы очень слабо сыграли, - сказал после матча главный тренер липчан Темур Алекберов, - Сложно сказать, приорели мы одно очко или потеряли – два. Я смотрю на игру. Игры если нет, то это лучший результат, которого можно было достигнуть.

Липчане получили одно очко за поражение по педальти, а «Кристалл» два за победу. Остывание аутсайдеров от идущего на предпоследнем месте Липецка сократилось до 3-х очков – и ещё ничего не явно, кто в итоге финиширует последним. Многое могло решиться в повторной игре, но из-за теракта в Москве ей решили отменить. Новые сроки второго матча в Санкт-Петербурге пока неизвестны. Вместе с этой игрой у липчан впереди 7 матчей.

Фото пресс-службы МФК "Кристалл"

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