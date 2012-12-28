Выходные в Липецке: Масленница. Музыкальный Колобок и бесплатное кино

Рассказываем всё самое главное о культурной программе выходных.

Плюс

В субботу и воскресенье температура днём составит от 1 до 6 градусов тепла. Выходные пройдут без осадков.







Отключение воды

Вентили перекроют только в воскресенье, 16 марта, с 10:00 до завершения работ на Боевом проезде, 5а, 5а/1, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл3, 25а, 25б, 25/1, 25/2, 27г, 27, 29.







Масленица (6+)

Главный праздник уикенда – проводы русской зимы. 17 марта в Быхановом саду, парке Победы, Нижнем парке, Сокольском парке и парке Металлургов праздник начнется одновременно — в 10:00. Сжигание чучела назначено на 15:00 во всех парках, в Сокольском – в 14:00, если кто-то особенно резвый не успеет подпалить Масленицу раньше.







В парках будет работать торговая, ремесленная, потешная слобода «Масленица хороша — широка её душа», пройдут творческие, семейные и спортивные программы, конкурсы с дегустацией блинов и других сладостей. А в парке Победы вдобавок ко всему включат аттракционы.

Детская Масленица (0+)

Ребятишки смогут проводить зиму отдельно. В парке «Сказка» в субботу, 16 марта, с 11:00 начнётся детская Масленица. В программе подарки, хороводы, трехметровые сказочные герои и море позитива.







Art-тусовка (12+)

16 марта в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) приготовили очередную Art-тусовку.







В программе лекция священника и писателя Геннадия Рязанцева «Об одном стихотворении Тютчева. В поиске смыслов», творческая программа Анны Харлановой – учредителя Международной литературной премии А.И. Левитова, кофе-брейк «Коворкинг и коммуникации» с 20:00 в течение получаса – «Открытый микрофон», где своими талантами может блеснуть каждый.

Музыкальный Колобок (0+)

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в рамках проекта «Мызыка развивает» 16 марта в 11:00 и в 12:20 покажут музыкальную постановку «Колобок».







А в воскресенье, 17 марта в 14:00 юных зрителей порадует уже Липецкий государственный духовой оркестр с авторской программой дирижера, музыканта и мультиинструменталиста Игоря Канурина. Веселый клоун рассказывает детям о музыкальных инструментах. Он не говорит заумными словами, он создает образы, благодаря которым ребенок способен быстрее научиться распознавать музыкальные инструменты. Проект существует с 2018 года и неизменно пользуется большой популярностью у детей и родителей.



Филармония взрослым

16 марта в 17:00 в «Унионе» начнётся весенний концерт Липецкого симфонического оркестра (12+).





В программе Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» В.А.Моцарта, «Грустный вальс» Яна Сибелиуса, ария и родно из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки, «Бурлеска» Д. Шостаковича и другие произведения.

Спектакль-клоунада (6+)

Порадовать маленьких зрителей 16 марта в 12:01 постараются и в культурном пространстве «Прачечная» (Заводская площадь, 9к) спектаклем-клоунадой «Что у крокодила на обед».







Фото vk.com/vprachechnuyu

Сюжет по сказке Р. Киплинга, в котором двое учёных-зоологов спорят между собой, имели ли в давние времена слоны хоботы... В конце оказывается, что совсем не в хоботах дело, а в том, какими качествами обладают их обладатели: от любопытства, до доброты, честности, любознательности и храбрости.

Игротека (12+)

Любители настольных игр 16 марта в 18:02 могут сразиться с единомышленниками в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

Даже новички могут найти себе игры по душе, ведь рядом будет находиться опытный игромастер, который подскажет и научит правилам. По некоторым из представленных игр даже проводятся официальные чемпионаты.

Вернисаж

В Галерее Назарова (ул. Желябова. 4) 16 марта в 15:00 состоится открытие выставки картин Евгения Сальникова (12+).





В экспозицию вошли работы 1970 – 90-х годов. Сальников умел противопоставить своё творчество советскому реализму, часто писал картины, за которые его в былые времена обвиняли чуть ли не в крамоле. Но тем и прекрасно его яркое творческое наследие.

Выставка будет работать до 14 апреля.

Концерты

В областном центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в субботу в 14:00 состоится концерт «Наследие Марии и Александра Уваровых» (6+) Выступит ансамбль русской народной песни «Россиянка» и ансамбль русской песни «Тараторочки».





Завзятые любители музыки 16 марта могут сходить в 12:00 в Детскую школу искусств №2 (ул. Ильича, 18) на концерт учащихся отделения хореографии (6+) или в 13:00 в Детскую школу искусств №1 на концерт «Три заветные струны» (6+).







Киноурок

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) 16 марта в рамках проекта «Киноуроки в школах России» покажут, а потом обсудят с другими зрителями фильм «Мандарин». Эстония, Грузия, 2013. Драма. Режиссёр Заза Урушадзе (12+).







1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, расположенное в живописном месте между горами и морем, опустело - эстонцы вернулись на свою историческую родину. Остались только хозяин товарного цеха Иво, его сосед, владелец мандариновой плантации Маргус и местный доктор Юхан. И невольно они оказываются втянутыми св события грузино-абхазской воыны, когда на поле боя подбирают по одному раненному бойцу противоборствующих армий.

Бесплатное кино

В ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) продолжают бесплатные киносеансы. 16 марта покажут три фильма.

В 16:00 мультик «Коты Эрмитажа» Россия, 2022. Режиссёр Василий Ровенский (6+)







В 17:00 – мультфильм «Пиноккио». США, 1940. Режиссёр Норман Фергюсон (0+)

В 19:00 фильм «Сокровища партизанского леса» (12+). Россия, 2022. Приключения. Режиссёр Юрий Ильин (12+).