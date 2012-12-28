Выходные в Липецке: Масленница. Музыкальный Колобок и бесплатное кино
Рассказываем всё самое главное о культурной программе выходных.
Плюс
В субботу и воскресенье температура днём составит от 1 до 6 градусов тепла. Выходные пройдут без осадков.
Отключение воды
Вентили перекроют только в воскресенье, 16 марта, с 10:00 до завершения работ на Боевом проезде, 5а, 5а/1, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл3, 25а, 25б, 25/1, 25/2, 27г, 27, 29.
Масленица (6+)
Главный праздник уикенда – проводы русской зимы. 17 марта в Быхановом саду, парке Победы, Нижнем парке, Сокольском парке и парке Металлургов праздник начнется одновременно — в 10:00. Сжигание чучела назначено на 15:00 во всех парках, в Сокольском – в 14:00, если кто-то особенно резвый не успеет подпалить Масленицу раньше.
В парках будет работать торговая, ремесленная, потешная слобода «Масленица хороша — широка её душа», пройдут творческие, семейные и спортивные программы, конкурсы с дегустацией блинов и других сладостей. А в парке Победы вдобавок ко всему включат аттракционы.
Детская Масленица (0+)
Ребятишки смогут проводить зиму отдельно. В парке «Сказка» в субботу, 16 марта, с 11:00 начнётся детская Масленица. В программе подарки, хороводы, трехметровые сказочные герои и море позитива.
Art-тусовка (12+)
16 марта в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) приготовили очередную Art-тусовку.
В программе лекция священника и писателя Геннадия Рязанцева «Об одном стихотворении Тютчева. В поиске смыслов», творческая программа Анны Харлановой – учредителя Международной литературной премии А.И. Левитова, кофе-брейк «Коворкинг и коммуникации» с 20:00 в течение получаса – «Открытый микрофон», где своими талантами может блеснуть каждый.
Музыкальный Колобок (0+)
В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в рамках проекта «Мызыка развивает» 16 марта в 11:00 и в 12:20 покажут музыкальную постановку «Колобок».
А в воскресенье, 17 марта в 14:00 юных зрителей порадует уже Липецкий государственный духовой оркестр с авторской программой дирижера, музыканта и мультиинструменталиста Игоря Канурина. Веселый клоун рассказывает детям о музыкальных инструментах. Он не говорит заумными словами, он создает образы, благодаря которым ребенок способен быстрее научиться распознавать музыкальные инструменты. Проект существует с 2018 года и неизменно пользуется большой популярностью у детей и родителей.
Филармония взрослым
16 марта в 17:00 в «Унионе» начнётся весенний концерт Липецкого симфонического оркестра (12+).
В программе Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» В.А.Моцарта, «Грустный вальс» Яна Сибелиуса, ария и родно из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки, «Бурлеска» Д. Шостаковича и другие произведения.
Спектакль-клоунада (6+)
Порадовать маленьких зрителей 16 марта в 12:01 постараются и в культурном пространстве «Прачечная» (Заводская площадь, 9к) спектаклем-клоунадой «Что у крокодила на обед».
Фото vk.com/vprachechnuyu
Сюжет по сказке Р. Киплинга, в котором двое учёных-зоологов спорят между собой, имели ли в давние времена слоны хоботы... В конце оказывается, что совсем не в хоботах дело, а в том, какими качествами обладают их обладатели: от любопытства, до доброты, честности, любознательности и храбрости.
Игротека (12+)
Любители настольных игр 16 марта в 18:02 могут сразиться с единомышленниками в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).
Даже новички могут найти себе игры по душе, ведь рядом будет находиться опытный игромастер, который подскажет и научит правилам. По некоторым из представленных игр даже проводятся официальные чемпионаты.
Вернисаж
В Галерее Назарова (ул. Желябова. 4) 16 марта в 15:00 состоится открытие выставки картин Евгения Сальникова (12+).
В экспозицию вошли работы 1970 – 90-х годов. Сальников умел противопоставить своё творчество советскому реализму, часто писал картины, за которые его в былые времена обвиняли чуть ли не в крамоле. Но тем и прекрасно его яркое творческое наследие.
Выставка будет работать до 14 апреля.
Концерты
В областном центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в субботу в 14:00 состоится концерт «Наследие Марии и Александра Уваровых» (6+) Выступит ансамбль русской народной песни «Россиянка» и ансамбль русской песни «Тараторочки».
Завзятые любители музыки 16 марта могут сходить в 12:00 в Детскую школу искусств №2 (ул. Ильича, 18) на концерт учащихся отделения хореографии (6+) или в 13:00 в Детскую школу искусств №1 на концерт «Три заветные струны» (6+).
Киноурок
В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) 16 марта в рамках проекта «Киноуроки в школах России» покажут, а потом обсудят с другими зрителями фильм «Мандарин». Эстония, Грузия, 2013. Драма. Режиссёр Заза Урушадзе (12+).
1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, расположенное в живописном месте между горами и морем, опустело - эстонцы вернулись на свою историческую родину. Остались только хозяин товарного цеха Иво, его сосед, владелец мандариновой плантации Маргус и местный доктор Юхан. И невольно они оказываются втянутыми св события грузино-абхазской воыны, когда на поле боя подбирают по одному раненному бойцу противоборствующих армий.
Бесплатное кино
В ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) продолжают бесплатные киносеансы. 16 марта покажут три фильма.
В 16:00 мультик «Коты Эрмитажа» Россия, 2022. Режиссёр Василий Ровенский (6+)
В 17:00 – мультфильм «Пиноккио». США, 1940. Режиссёр Норман Фергюсон (0+)
В 19:00 фильм «Сокровища партизанского леса» (12+). Россия, 2022. Приключения. Режиссёр Юрий Ильин (12+).Дорогие липчане! Нас с вами ждут мега-насыщенные выходные. И, конечно, они будут богатыми на новости. Поэтому не забывайте заходить на GOROD48, где вы всегда найдёте самую свежую и актуальную информацию. Ждем вас на сайте снова и снова.
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