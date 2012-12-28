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56 минут назад
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35-летнего пермяка обвиняют в краже рюкзака в Липецке

В рюкзаке были утюг, постельное бельё, полотенце, 3 тысячи рублей, банковская карта и документы.

В суд передано уголовное дело в отношении 35-летнего ранее судимого жителя Перми, обвиняемого в краже с незаконным проникновение в жилище.

По версии следствия, в январе обвиняемый был проездом в Липецке и украл из квартиры по улице Адмирала Макарова спортивный рюкзак, в котором находились утюг, комплект постельного белья, полотенце, 3 тысячи рублей, банковская карта и документы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкий области, 49-летнему потерпевшему был причинён ущерб в 8 270 рублей. Часть вещей изъята и возвращена хозяину.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Обвиняемый был арестован на время следствия.
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Дед
24 минуты назад
За рюкзак тюрьма миллион ПРИСВОИЛ условка..
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