Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак
Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак
Происшествия
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56 минут назад
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35-летнего пермяка обвиняют в краже рюкзака в Липецке
В рюкзаке были утюг, постельное бельё, полотенце, 3 тысячи рублей, банковская карта и документы.
По версии следствия, в январе обвиняемый был проездом в Липецке и украл из квартиры по улице Адмирала Макарова спортивный рюкзак, в котором находились утюг, комплект постельного белья, полотенце, 3 тысячи рублей, банковская карта и документы.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкий области, 49-летнему потерпевшему был причинён ущерб в 8 270 рублей. Часть вещей изъята и возвращена хозяину.
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Обвиняемый был арестован на время следствия.
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