Столкновение двух иномарок у Петровского моста практически блокировало движение в центре Липецка
Общество
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11 минут назад
В понедельник станет известной дата перекрытия моста на улице Советской
19 февраля заказчик реконструкции, МКУ «Управление строительства Липецка», должен подписать с ООО «РВК-Липецк» договор на перенос с моста сетей компании.
Напомним, предполагалось, что мост перекроют 10 февраля, а движение автобусов одиннадцати маршрутов в сторону Сокола и Левобережья перенаправят на улицу Первомайскую. Но этого не случилось. В минувшую пятницу вице-мэр Светлана Сурмий сообщила СМИ, что МКУ «Управление строительства Липецка» еще не согласовал с «Россетями» работы по выносу их коммуникаций с объекта реконструкции. Согласование проведено на этой неделе.
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