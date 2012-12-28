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Испортили себе 8 марта – наши волейболистки потерпели два поражения в Муроме

Выше 10-го места "Липецку" уже не подняться.

Липецкие волейболистки немного подпортили себе праздник двумя поражениями в играх 10-го тура Высшей лиги «А» в Муроме. Вчера наша команда уступила «Сахалину», идущему на 5-м месте – 1:3.

В первых двух партиях сильнее оказывались дальневосточные девчата – 25:22 и 25:18, а затем верх взял «Липецк» - 25:17.

В четвёртом сете «Липецк» бился за то, чтобы перевести игру на тай-брейк. Поначалу у него это не получалось – 8:12, 16:18.… Но затем наши девушки настигли соперниц – 20:20, а следом Дарья Давыдова удачно сыграла на блоке и наша команда вышла вперёд – 21:20. Команды доиграли до счёта – 23:23, но здесь сил начало не хватать даже у наших лидеров.

Анастасия Лабзина не сумела перебросить блок соперник и в ответной атаке мы проиграли очко – 2423. Следом вышел долгий розыгрыш, в концовке которого блокирующие «Сахалина» зачехлили всё ту же Лабзину и набрали решающее очко – 25:23.

Анастасия Лабзина стала самой результативной в нашей команде. Принеся чуть ли не треть всех очков – 23, но должной поддержки от партнёрш не получила.

А накануне липчанки уступили хозяйкам трафлекса «Мурому» - 0:3 (18:25, 20:25, 18:25).

Сегодня в туре выходной, а 9 и 10 марта липчанки ещё раз сыграют с теми же соперницами – соответственно «Муромом» и «Сахалином».

Наша команда продолжает удерживать 10-е место, имея в 38 матчах 9 побед, причём выше уже не подняться, поскольку «Уфимочка-УГНТУ» имеет в активе 15 «викторий». Снизу нас подпирают столичная МВА – 6 побед и «Тюмень» - 5.

Волейбол
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Комментарии (1)

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Липчанин
13 минут назад
Себе они уже испортили всё что могли. Зато другим подарили праздник
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