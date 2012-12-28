46-летний мужчина присвоил телефон гостьи

За кражу у собутыльницы ему грозит до пяти лет лишения свободы.

46-летнего жителя Тербунского района ждёт суд по обвинению в краже телефона у гостьи.Вечером 9 октября прошлого года дома у сожительницы 46-летнего неработающего, ранее судимого мужчины в деревне Ивановка Тербунского района была в гостях их общая знакомая. Все трое вместе выпивали. По версии следствия, мужчина незаметно забрал со стола мобильный телефон гостьи за 10 000 рублей и присвоил его себе, после чего с места преступления скрылся.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы следствием по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи — до пяти лет лишения свободы.