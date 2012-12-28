В Липецкой области дневная температура пересечет рубеж в 20 градусов

В ближайшие трое суток существенных осадков на территории Липецкой области не ожидается

Среднесуточные температуры воздуха составят 12-14 градусов тепла, что на 9-11 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью – от +3 до +8 градусов, днем – от +16 до +21 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью – от +5 до +7, днем – от +17 до +19 градусов.День 31 марта стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 16 градусов мороза.