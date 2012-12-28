Погода в Липецке
59
14 минут назад
4
В Липецкой области дневная температура пересечет рубеж в 20 градусов
В ближайшие трое суток существенных осадков на территории Липецкой области не ожидается
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью – от +3 до +8 градусов, днем – от +16 до +21 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью – от +5 до +7, днем – от +17 до +19 градусов.
День 31 марта стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 16 градусов мороза.
0
0
0
1
0
Комментарии (4)