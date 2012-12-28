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сегодня, 18:25
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Разгрузивший на ходу фуру со снегокатами и матрасами мужчина получил условный срок
Житель Задонского района выгрузил фуру прямо на ходу и получил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
Ночью 1 сентября 2022 года мужчина с двумя сообщниками решил обчистить полуприцеп большегруза на автодороге «А-133» - подъездной дороге от трассы «Дон» к Липецку. На двух легковых автомобилях: «Хёндай Солярис» и «ВАЗ-211440» они приехали в лесопосадку в 800 метрах от 21-го километра подъездной дороги, демонтировали лобовое стекло на «Хёндае» и выехали на дело.
Житель села Гнилуша Задонского района был за рулем «Хендая Солярис» без ветрового стекла, подъехал вплотную к задней части полуприцепа движущегося по трассе М-4 «ДОН» грузовика, а его сообщник во время движения через выставленное лобовое стекло «Хёндая» при помощи заранее приготовленного инструмента перекусил пластиковую пломбу на металлическом тросике, открыл дверь полуприцепа и залез внутрь. После этого мужчины в период с 02:20 до 02:38 на ходу разгрузили полуприцеп. Из него пропали четыре упаковки по 10 штук в каждой матрасов для санок и семь игрушек-снегокатов — а всего имущества, принадлежащего ООО «Торговый Дом РобЭл», на 30 607 рублей. Всё это мужчины погрузили в салон и багажник «Хёндая».
Потом все трое вернулись в лесопосадку и частично выгрузили похищенное имущество, а с остальным поехали в сторону Липецка. Но уже в 04:10 на первом километре дороги «Стебаево - примыкание к подъезду к Липецку от трассы М-4 «Дон» жителя Гнилуш задержали полицейские. Два его сообщника успели скрыться.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, Задонским районным судом мужчина был признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ.
«Подсудимый свою вину не признал и заявил, что во время совершения преступления находился на работе. Однако приведенные гособвинителем доказательства, исследованные в судебном заседании, полностью опровергли его доводы», – отмечают в прокуратуре.
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