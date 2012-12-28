Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полицейские скрутили в центре Липецка поджигателя
Происшествия
«Опель» опрокинулся на «Хендай»
Общество
Сегодня в Липецке: выставка древностей и кому в городе готовы платить по 300 тысяч рублей
Общество
Жена нашла на улице тело покончившего с собой мужа
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Хлевенском районе простились с погибшим на СВО земляком
Общество
В центре Липецка мужчину искусала собака
Происшествия
Липецкая вечЁрка: застрявшая «скорая, приговор насильнику и «ледоход» на улице
Общество
Морозы снова отступают из Липецкой области
Погода в Липецке
«Металлург» продал футболиста за рекордные деньги в истории клуба
Спорт
Читать все
В центре Липецка мужчину искусала собака
Происшествия
В Липецке снова расторгнут контракт на отлов бродячих собак и начат поиск нового подрядчика
Общество
Проектирование новой ветки Октябрьского моста должны закончить к 1 июля
Общество
В Липецке объявили торги на проведение археологических изысканий под сталинским мостом
Общество
На пересечении Волгоградской и Коммунистической — утечка на сетях «РВК Липецк»
Общество
Под видом соцработницы 61-летняя женщина меняла билеты «Банка приколов» на настоящие деньги
Происшествия
Ельчанин выслушал приговор за 16 краж, 15 мелких хищений и грабёж
Происшествия
В Липецком районе грузовик сбил 10-летнюю девочку
Происшествия
Жена нашла на улице тело покончившего с собой мужа
Общество
На НЛМК внедряют высокотехнологичную систему пылеподавления
80 лет НЛМК
Читать все
Происшествия
211
54 минуты назад
1

Ельчанин выслушал приговор за 16 краж, 15 мелких хищений и грабёж

Мужчина с непогашенной судимостью за семь месяцев совершил 32 преступления.

Елецкий городской суд вынес приговор ранее судимому мужчине за серию хищений из магазинов. Подсудимый, имея непогашенную судимость, за семь месяцев — со 2 октября 2022 года по 17 мая 2023 года совершил ещё 32 преступления: 16 краж, один грабёж и 15 мелких хищений из елецких магазинов.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, путём присоединения ранее назначенного и частично неотбытого наказания окончательно по совокупности приговоров ельчанин получил 2 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
грабёж
кража
мелкое хищение
0
0
1
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Чел
40 минут назад
Скок ему лет то?
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru