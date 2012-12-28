Ельчанин выслушал приговор за 16 краж, 15 мелких хищений и грабёж

Мужчина с непогашенной судимостью за семь месяцев совершил 32 преступления.

Елецкий городской суд вынес приговор ранее судимому мужчине за серию хищений из магазинов. Подсудимый, имея непогашенную судимость, за семь месяцев — со 2 октября 2022 года по 17 мая 2023 года совершил ещё 32 преступления: 16 краж, один грабёж и 15 мелких хищений из елецких магазинов.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, путём присоединения ранее назначенного и частично неотбытого наказания окончательно по совокупности приговоров ельчанин получил 2 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.