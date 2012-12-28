В Липецке снова расторгнут контракт на отлов бродячих собак и начат поиск нового подрядчика
Под видом соцработницы 61-летняя женщина меняла билеты «Банка приколов» на настоящие деньги
Происшествия
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54 минуты назад
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Ельчанин выслушал приговор за 16 краж, 15 мелких хищений и грабёж
Мужчина с непогашенной судимостью за семь месяцев совершил 32 преступления.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, путём присоединения ранее назначенного и частично неотбытого наказания окончательно по совокупности приговоров ельчанин получил 2 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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