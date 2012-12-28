Яйца и бананы снова растут в цене

Итоги недели: цены.

Как обычно, в конце недели мы сходили в сетевые магазины, дискаунтер и на рынок, чтобы посмотреть, как изменились цены на.Наша корзина с дешевыми продуктами чуть-чуть снизилась в цене — на 23 рубля 73 копейки.Корзина дорогих продуктов также «похудела» — на 7 рублей 99 копеек.На этой неделе свинина оказалась дешевле, чем обычно. Зато цены на бананы обескуражили. Эти плоды все больше отвечают слову экзотические. Килограмм уже стоит 154 рубля 99 копеек.Яйца, в ценообразование на которые вмешивался даже президент, снова нас поразили своей стоимостью. На Центральном рынке десяток продают по 180 рублей! Продавец сказала, что в них по два желтка. Надо отметить, что разброс цен на яйца большой. Можно найти и эконом-вариант за 65 рублей за десяток.В одном из магазинов неожиданно пошли в рост цены на кур.На прошлой неделе мы обратили внимание на то, что в одном из магазинов не было дешевого сахара. На этой неделе история повторилась в другом магазине, но уже с солью.На Центральном рынке в этот раз мы увидели много очень дешевых фруктов. Вид у них был не ахти, продавцы старались побыстрее избавиться от залежалого товара.В магазинах не всегда перебирают фрукты. Неприятное впечатление оставил гнилой апельсин на прилавке.А еще мы увидели дорогущую хурму сорта «Шарон» за 449 рублей 99 копеек.В соседнем магазине крупную хурму продавали в два раза дешевле.В магазинах уже вовсю готовятся к праздникам. Причем не только к 23 февраля, но и к 8 Марта.