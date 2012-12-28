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сегодня, 08:47
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И снова ледяной дождь: этой ночью на дороги Липецка высыпали 112 тонн соли и 396 тонн песка

С утра все тротуары города начнут тотально засыпать песком.

Сегодня в Липецке повторился понедельник: на город вновь пролился ледяной дождь.

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Под коркой льда — все, кроме дорог: они щедро просыпаны пескосоляной смесью.

По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Звонарева, ночью МБУ «Управление благоустройства Липецка» и наемные организации высыпали на дороги, по которым ходит общественный транспорт, 112,5 тонн соли и 396 тонн песка.

— Посыпать пескосоляной смесью тротуары ночью было бессмысленно, так как они все равно покрылись бы коркой льда. Поэтому мы перенесли эту работу на утро. МБУ выведет на тротуары 165 дворников, для которых ночью у остановок и пешеходных переходов созданы запасы противогололедных материалов. Также пешеходные зоны будут просыпать песком пять единиц малогабаритной техники. К полудню на посыпку пешеходных зон песком мы привлечем коммунальные дорожные машины. Сегодня мы просыпаем песком и солью практически весь город, — сказал Павел Звонарев.

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где-то густо, а где-то пусто: в спальных микрорайонах невозможно без риска для жизни дойти до остановок 

Сегодня же сотрудники департамента развития территории мэрии проверят, как справляются со своими обязанностями по содержанию дворовых территорий управляющие компании и как выполняет Правила благоустройства Липецка бизнес, который должен очищать от снега и льда 10 метров тротуара от своих объектов: магазинов, аптек, кафе.

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В микрорайоне «Европейский» дорожки у домов посыпают песком, а со стороны улицы Свиридова пешеходные зоны — сплошной лед
ледяной дождь
гололед
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Комментарии (37)

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Как гость
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Сначала новые
Люся
5 минут назад
С какого утра они посыпают песком?? С утра 2054 года? На Студеновской ни одного дворника за всю неделю, люди сами посыпают, как могут... УК "Привокзальная" не работает
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гость
5 минут назад
этот гололёд с января месяца не обработанные дороги только травмируют людей .Надо всем кто получил в этот период травму просто потребовать компенсацию с администрации тогда может задумаются
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Липчанин на пенсии
14 минут назад
Ничего не делают от слова вообще у них во всём виновата погода, очень печально.
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Татьяна
15 минут назад
Надо было посыпать до того, как люди пошли на работу. А сейчас уже поздно метаться. Все, кто мог, у же покалечились.
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Гостья
16 минут назад
Сколько можно нам же рассказывать, что что-то где-то посыпано!!!! Где?! Почему невозможно выйти из подъезда, не дойти до остановки, до школы, садика, работы, чтобы не получить увечья?! Нам что всем ползать, как тому дедушке?! Чтобы хоть кто-то это увидел и принял хоть какие-нибудь меры!
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Поздно
16 минут назад
Батенька пить ,, Боржоми,, когда печень отказала.
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Лиса
19 минут назад
Где? Поспана видно только Плеханова - Зегеля. А остальные? На Коммунальной спуск - каток. Машины с него на Фрунзе юзом едут прямиком под другие машины.
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Мила
21 минуту назад
Остановки :"кольцевая" ,"Ул. Штатова" утром не обработаны от слова СОВСЕМ.
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Я.
23 минуты назад
Ну а дворы что не надо посыпать.
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Гость
24 минуты назад
Слышали звон да не знаем где он.
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