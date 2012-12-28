И снова ледяной дождь: этой ночью на дороги Липецка высыпали 112 тонн соли и 396 тонн песка

С утра все тротуары города начнут тотально засыпать песком.

Сегодня в Липецке повторился понедельник: на город вновь пролился ледяной дождь.Под коркой льда — все, кроме дорог: они щедро просыпаны пескосоляной смесью.По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Звонарева, ночью МБУ «Управление благоустройства Липецка» и наемные организации высыпали на дороги, по которым ходит общественный транспорт, 112,5 тонн соли и 396 тонн песка.— Посыпать пескосоляной смесью тротуары ночью было бессмысленно, так как они все равно покрылись бы коркой льда. Поэтому мы перенесли эту работу на утро. МБУ выведет на тротуары 165 дворников, для которых ночью у остановок и пешеходных переходов созданы запасы противогололедных материалов. Также пешеходные зоны будут просыпать песком пять единиц малогабаритной техники. К полудню на посыпку пешеходных зон песком мы привлечем коммунальные дорожные машины. Сегодня мы просыпаем песком и солью практически весь город, — сказал Павел Звонарев.Сегодня же сотрудники департамента развития территории мэрии проверят, как справляются со своими обязанностями по содержанию дворовых территорий управляющие компании и как выполняет Правила благоустройства Липецка бизнес, который должен очищать от снега и льда 10 метров тротуара от своих объектов: магазинов, аптек, кафе.