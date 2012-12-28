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1474
вчера, 17:29
9

Липчанка полтора года добавилась от управляющей компании выплаты в 219 тысяч рублей за залитие квартиры

Получить деньги она смогла только после обращения на прямую линию президента.

Жительница Липецка полтора года добавилась от управляющей компании «Эксперт» выплаты около 219 тысяч рублей за залитие квартиры. Женщина отчаялась и даже обратилась на прямую линию президента.

«В УФССП России по Липецкой области с прямой линии президента Росси-2023 поступило обращение от Нины Буровой по вопросу неудовлетворительной работы... жилищной инспекции. На протяжении полутора лет она не могла добиться возмещения ей ущерба управляющей компанией за ремонт после залития во внесудебном порядке. Только после предъявления исполнительного документа в службу судебных приставов ее вопрос был решен. Деньги в полном объеме были взысканы и перечислены женщине», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.
ЖКХ
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Че то ниче не понятно
вчера, 21:44
Как она рассчитывала получить возмещение ущерба без предъявления исполнительного листа к исполнению? И откуда тогда взялся исполнительный лист после звонка на линию, если она добивалась получения компенсации во внесудебном порядке ? Лист суд выдает. Вы хоть сами понимаете, что пишете то?
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ворчиха
вчера, 21:44
а когда работа жилищной инспекции была удовлетворительной?
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Липчанин
вчера, 20:01
Ну и дальше. Какие последствие это для службы УФССП, или так и будем работать с пинка и пользоваться за счёт людей льготами
Ответить
Липчанин
вчера, 20:00
И нам говорят - жалуйтесь в прокуратуру, обращайтесь в суд. Ха-ха. Право сильного.
Ответить
ц
вчера, 19:54
а где мой комент? или желтухе это не катит? или как обычно врет!
Ответить
Татьяна
вчера, 19:24
Я так понимаю, что пора разогнать всех дармоедов и оставить только президента. Все равно движуха начинается только с его пинка. Так и зачем нам это слабое звено в виде чиновников???
Ответить
Татьяна
вчера, 19:04
Я так понимаю, что пора разогнать всех дармоедов и оставить только президента. Все равно движуха начинается только с его пинка. Так и зачем нам это слабое звено в виде чиновников???
Ответить
Вот вам .
вчера, 18:51
Пора домой, в СССР
Ответить
гость
вчера, 17:44
Кто бы сомневался. На Елецком новые дома в плесени, а УК говорит, что жильцы виноваты.
Ответить
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