Липчанка полтора года добавилась от управляющей компании выплаты в 219 тысяч рублей за залитие квартиры

Получить деньги она смогла только после обращения на прямую линию президента.

Жительница Липецка полтора года добавилась от управляющей компании «Эксперт» выплаты около 219 тысяч рублей за залитие квартиры. Женщина отчаялась и даже обратилась на прямую линию президента.«В УФССП России по Липецкой области с прямой линии президента Росси-2023 поступило обращение от Нины Буровой по вопросу неудовлетворительной работы... жилищной инспекции. На протяжении полутора лет она не могла добиться возмещения ей ущерба управляющей компанией за ремонт после залития во внесудебном порядке. Только после предъявления исполнительного документа в службу судебных приставов ее вопрос был решен. Деньги в полном объеме были взысканы и перечислены женщине», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.