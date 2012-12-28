Липчанка полтора года добавилась от управляющей компании выплаты в 219 тысяч рублей за залитие квартиры
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Общество
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вчера, 17:29
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Липчанка полтора года добавилась от управляющей компании выплаты в 219 тысяч рублей за залитие квартиры
Получить деньги она смогла только после обращения на прямую линию президента.
«В УФССП России по Липецкой области с прямой линии президента Росси-2023 поступило обращение от Нины Буровой по вопросу неудовлетворительной работы... жилищной инспекции. На протяжении полутора лет она не могла добиться возмещения ей ущерба управляющей компанией за ремонт после залития во внесудебном порядке. Только после предъявления исполнительного документа в службу судебных приставов ее вопрос был решен. Деньги в полном объеме были взысканы и перечислены женщине», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.
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