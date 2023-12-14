Общество

сегодня, 18:07

«РВК-Липецк» предупреждает о возможных перебоях в водоснабжении

3 879
#водоснабжение
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«РВК-Липецк» предупреждает о возможных перебоях в водоснабжении

«Из-за неблагоприятных погодных условий и перебоев на сетях электроснабжения в областном центре может наблюдаться понижение давления воды и повышение ее мутности.

Энергетики стараются оперативно устранять нештатные ситуации на сетях, однако даже короткое отключение электричества может вызвать нарушение режима работы системы водоснабжения. 

Специалисты РВК-Липецк следят за ситуацией. Также усилен контроль над  качеством питьевого ресурса. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048», — говорится в сообщении компании, которое она распространила сегодня вечером.

Напомним, по прогнозам синоптиков, около полуночи снегопад усилится и будет таким до шести утра. Завтра снег будет падать весь день. Высота снежного покрова вырастет почти вдвое — примерно на 15 сантиметров.


3 879
#водоснабжение
2

Комментарии (3)

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Вот что.

25 минут назад
Да ничего не случится,всё будет хорошо.Порадуйтесь настоящей русской зиме!!!
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12

46 минут назад
Снега много .. расстаим расстопим .. )))
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111

50 минут назад
Следующая новость будет о том что в связи с неблагоприятными погодными условиями вышло постановление в Липецкой области отменить оплату труда.
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