«РВК-Липецк» предупреждает о возможных перебоях в водоснабжении



«Из-за неблагоприятных погодных условий и перебоев на сетях электроснабжения в областном центре может наблюдаться понижение давления воды и повышение ее мутности.



Энергетики стараются оперативно устранять нештатные ситуации на сетях, однако даже короткое отключение электричества может вызвать нарушение режима работы системы водоснабжения.



Специалисты РВК-Липецк следят за ситуацией. Также усилен контроль над качеством питьевого ресурса. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048», — говорится в сообщении компании, которое она распространила сегодня вечером.



Напомним, по прогнозам синоптиков, около полуночи снегопад усилится и будет таким до шести утра. Завтра снег будет падать весь день. Высота снежного покрова вырастет почти вдвое — примерно на 15 сантиметров.





