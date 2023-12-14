Происшествия
34 минуты назад
На улице Терешковой произошло второе снежное ДТП за вечер
Машины объезжали его в сторону моста по встречной полосе.
Вечером 13 декабря на улице Терешковой в Липецке произошло второе снежное ДТП – фургон «Фольксваген» задел отвал, автомобиль развернуло и с ним столкнулся легковой автомобиль «Ниссан».
Очевидцы рассказывают, что снежный отвал остался после автобуса, который стоял в правой полосе два дня, пока его не выдернули из плена, а вот снег не убрали. Поэтому для проезда в сторону Центрального рынка оставалось полторы полосы. А когда произошло столкновение, то проезд и вовсе оказался перекрыт.
Водители осознавали, что мешают движению, и быстро оформили ДТП, чтобы освободить проезд.
Также в этот вечер в районе дома №40 по улице Терешковой 38-летний водитель автомобиля «Черри» не правится с управлением и съехал с дороги в снег на островке безопасности. Позже он отказался от медицинского освидетельствования.
Очевидцы рассказывают, что снежный отвал остался после автобуса, который стоял в правой полосе два дня, пока его не выдернули из плена, а вот снег не убрали. Поэтому для проезда в сторону Центрального рынка оставалось полторы полосы. А когда произошло столкновение, то проезд и вовсе оказался перекрыт.
Водители осознавали, что мешают движению, и быстро оформили ДТП, чтобы освободить проезд.
Также в этот вечер в районе дома №40 по улице Терешковой 38-летний водитель автомобиля «Черри» не правится с управлением и съехал с дороги в снег на островке безопасности. Позже он отказался от медицинского освидетельствования.