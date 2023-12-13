Происшествия
сегодня, 21:25
Водитель въехал в снег – от медосвидетельствования он отказался
ДТП произошло около пяти вечера на улице Терешковой.
Сегодня вечером в районе дома №40 по улице Терешковой 38-летний водитель автомобиля «Черри» не правится с управлением и съехал с дороги в снег на островке безопасности.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель отказался от медицинского освидетельствования, на него был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель отказался от медицинского освидетельствования, на него был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Комментарии (11)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Алиби
Надеюсь
Нет уж!
Въехал в снег
А это
Лиза
Пешеход
Да уж
Д48
Автохам