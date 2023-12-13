Водитель въехал в снег – от медосвидетельствования он отказался

ДТП произошло около пяти вечера на улице Терешковой.



Сегодня вечером в районе дома №40 по улице Терешковой 38-летний водитель автомобиля «Черри» не правится с управлением и съехал с дороги в снег на островке безопасности.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель отказался от медицинского освидетельствования, на него был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».