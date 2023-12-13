Происшествия

сегодня, 21:25

Водитель въехал в снег – от медосвидетельствования он отказался

11 1508
#ДТП
2
Водитель въехал в снег – от медосвидетельствования он отказался

ДТП произошло около пяти вечера на улице Терешковой.

Сегодня вечером в районе дома №40 по улице Терешковой 38-летний водитель автомобиля «Черри» не правится с управлением и съехал с дороги в снег на островке безопасности.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель отказался от медицинского освидетельствования, на него был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
11 1508
#ДТП
2

Комментарии (11)

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Алиби

8 минут назад
Он дворник. Не подсуден.
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Надеюсь

16 минут назад
Что в связи со снежным многодневным калапсом данный фигурант был понят, прощён и отпущён. Какие нервы тут нужны
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Нет уж!

24 минуты назад
Да уж, ,Уважаемая (-ый), скажите, почему Вы ставите неверные окончания при склонении в дательном падеже ? Знаете, какое ДА УЖ многие знающие говорят ?!?
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Въехал в снег

31 минуту назад
А почему про одного только пишите. Я сам сегодня разов пять въезжал в снег и буксовал, потому что во дворах столько снега что все буксуют. Всё въехали в снег. Только вот нашим управляшкам до этого дела нет. На 60 лет СССР увидел мусрку настолтолько заваленную мусором , что просто слов нет. А всё потому что мусоровоз не в силах проехать. Т. К. он тоже въехал в снег.
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А это

46 минут назад
Да уж, те герои врачи, которые всех вылечили?
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Лиза

52 минуты назад
Ну въехал в снег, пусть там и сидит, пока сам обратно не вылезет и вытаскивать его не надо.
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Пешеход

сегодня, 22:04
С призывом не выезжать транспорту, по моему гибдд,этому присоединилось .так как стояло 2 экипажа на развязке Папина и центральный рынок ,видяят ,что водители нарушают правила дор дви. На противоположной стороне со стороны ул. Циолковского просто ,стояли и решали свои проблемы по сотовым телефонам .на вопрос не хотите проехать оформит дтп с 3 машинами ,сказали ,а мы не в курсе
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Да уж

сегодня, 21:57
Что вы ,на этого ,нарушителя скидываете проблемы по расчистки снега, вы покажите тех героев врачей ,которые несут на носилках больного ,по расчищеному снегу. Ведь сказали ,что вывезли столько снега ,что осталось ,чуть чуть вывезти
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Д48

сегодня, 21:52
Погоня была
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Автохам

сегодня, 21:48
Дерьян, как в Америке что ли?
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