Происшествия
сегодня, 16:13
30-летний липчанин получил 9 лет и 6 месяцев колонии за смертельное избиение бывшей жены
У 33-летней женщины остались двое детей.
Октябрьский районный суд Липецка приговорил 30-летнего липчанина к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за смертельное избиение бывшей жены.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, особо тяжкое преступление было совершено в одной из квартир дома №13 по улице 50 лет НЛМК в период с 1 по 11 января этого года. Все новогодние праздники мужчина на почве ревности неоднократно жестоко избивал свою бывшую жену: он нанес 33-летней женщине не менее 14 ударов руками, ногами, а также металлической трубой по голове, рукам, ногам и туловищу.
Ночью 11 января женщина умерла. Причиной её смерти стала тупая сочетанная травма головы и живота, сопровождавшаяся кровоизлияниями под оболочки головного мозга, разрывом правой почки, массивной забрюшинной гематомой справа, отеком головного мозга, травматическим шоком.
Действия мужчины были квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого да здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть.
У женщины остались двое малолетних детей, один из которых — их общий с осужденным 5-летний ребёнок-инвалид.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, особо тяжкое преступление было совершено в одной из квартир дома №13 по улице 50 лет НЛМК в период с 1 по 11 января этого года. Все новогодние праздники мужчина на почве ревности неоднократно жестоко избивал свою бывшую жену: он нанес 33-летней женщине не менее 14 ударов руками, ногами, а также металлической трубой по голове, рукам, ногам и туловищу.
Ночью 11 января женщина умерла. Причиной её смерти стала тупая сочетанная травма головы и живота, сопровождавшаяся кровоизлияниями под оболочки головного мозга, разрывом правой почки, массивной забрюшинной гематомой справа, отеком головного мозга, травматическим шоком.
Действия мужчины были квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого да здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть.
У женщины остались двое малолетних детей, один из которых — их общий с осужденным 5-летний ребёнок-инвалид.
Вася
Патриот
Липецкие басни