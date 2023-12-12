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30-летний липчанин получил 9 лет и 6 месяцев колонии за смертельное избиение бывшей жены

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#конфликт #побои
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30-летний липчанин получил 9 лет и 6 месяцев колонии за смертельное избиение бывшей жены

У 33-летней женщины остались двое детей.

Октябрьский районный суд Липецка приговорил 30-летнего липчанина к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за смертельное избиение бывшей жены.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, особо тяжкое преступление было совершено в одной из квартир дома №13 по улице 50 лет НЛМК в период с 1 по 11 января этого года. Все новогодние праздники мужчина на почве ревности неоднократно жестоко избивал свою бывшую жену: он нанес 33-летней женщине не менее 14 ударов руками, ногами, а также металлической трубой по голове, рукам, ногам и туловищу.

Ночью 11 января женщина умерла. Причиной её смерти стала тупая сочетанная травма головы и живота, сопровождавшаяся кровоизлияниями под оболочки головного мозга, разрывом правой почки, массивной забрюшинной гематомой справа, отеком головного мозга, травматическим шоком.

Действия мужчины были квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого да здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть.

У женщины остались двое малолетних детей, один из которых — их общий с осужденным 5-летний ребёнок-инвалид.
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#конфликт #побои
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Комментарии (3)

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Вася

55 минут назад
Пословица Гласит, Раз бьёт значит всё-таки любит.пословица не получается
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Изувер. К высшей мере!
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