30-летнего липчанина обвиняют в смертельном избиении 33-летней сожительницы металлической трубой

Женщине было нанесено не менее 15 ударов руками, ногами, а также металлической трубой по голове, рукам, ногам и туловищу.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который обвиняется в смертельном избиении 33-летней женщины металлической трубой.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, особо тяжкое преступление было совершено в одной из квартир дома №13 по улице 50 лет НЛМК в период с 1 по 11 января этого года — точное время следствием не было установлено.



По версии следствия, на почве ревности мужчина неоднократно подвергал избиению свою сожительницу: он нанес женщине не менее 15 ударов руками, ногами, а также металлической трубой по голове, рукам, ногам и туловищу.



Ночью 11 января женщина умерла. Причиной её смерти стала тупая сочетанная травма головы и живота, сопровождавшаяся кровоизлияниями под оболочки головного мозга, разрывом правой почки, массивной забрюшинной гематомой справа, отеком головного мозга, травматическим шоком.



Действия мужчины были квалифицированы следствием по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого да здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть.



Потерпевшей по делу признана 54-летняя мать умершей.



Обвиняемый — разведён, у него есть маленький ребёнок. Если вина липчанина будет доказана в суде, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

