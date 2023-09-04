Происшествия

37 минут назад

30-летнего липчанина обвиняют в смертельном избиении 33-летней сожительницы металлической трубой

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#конфликт #побои
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30-летнего липчанина обвиняют в смертельном избиении 33-летней сожительницы металлической трубой

Женщине было нанесено не менее 15 ударов руками, ногами, а также металлической трубой по голове, рукам, ногам и туловищу.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который обвиняется в смертельном избиении 33-летней женщины металлической трубой.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, особо тяжкое преступление было совершено в одной из квартир дома №13 по улице 50 лет НЛМК в период с 1 по 11 января этого года — точное время следствием не было установлено.

По версии следствия, на почве ревности мужчина неоднократно подвергал избиению свою сожительницу: он нанес женщине не менее 15 ударов руками, ногами, а также металлической трубой по голове, рукам, ногам и туловищу.

Ночью 11 января женщина умерла. Причиной её смерти стала тупая сочетанная травма головы и живота, сопровождавшаяся кровоизлияниями под оболочки головного мозга, разрывом правой почки, массивной забрюшинной гематомой справа, отеком головного мозга, травматическим шоком.

Действия мужчины были квалифицированы следствием по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого да здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть.

Потерпевшей по делу признана 54-летняя мать умершей.

Обвиняемый — разведён, у него есть маленький ребёнок. Если вина липчанина будет доказана в суде, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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#конфликт #побои
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Комментарии (1)

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Соседка

22 минуты назад
Сейчас начнет сопли жевать-ребеночек маленький без папки останется...пожалейте...И ведь пожалеют...
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