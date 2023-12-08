Общество
30 минут назад
Робот Джуна и ТьюторМЭН теперь учат липецких медиков
Сегодня в Липецком медицинском колледже устроили экскурсию для родителей студентов. «Будем удивлять нашим оборудованием», коротко обозначили цель экскурсии педагоги.
Удивлять тут было чем. GOROD48 уже рассказывал о роботе Люсине, на которой студенты отрабатывают навыки приема родов. Благодаря участию в программе «Профессионалитет» в колледже появилось много нового оборудования.
Люсина «рожает» уже по два раза в день. А рядом на ее сестре Джуне студенты отрабатывают навыки диагностики. Учатся измерять давление, пульс, определять реакцию зрачков и многое другое. Робот универсальный, в зависимости от ситуации, его можно осматривать, и как женщину, и как мужчину.
Еще одна любопытная новинка — ТьюторМЭН. Компьютерный тренажер, на котором отрабатываются различные медицинские навыки, например, инекций.
— Компьютер сразу указывает на ошибки, ставит баллы, — рассказал студент Иван Тимаков.
В колледже появился тренажер — скорая помощь, которая ничем не отличается от настоящей, разве что только ездить не может.
Строение человека будущие медики теперь изучают на интерактивном «Столе Пирогова».
С помощью оборудования студенты теперь могут «видеть» вены через кожу
— Новое оборудование больше мотивирует студентов к обучению. Они теперь учатся в условиях, максимально приближенных к реальным, — считает заместитель директора колледжа Татьяна Демина.
В колледже можно даже в профессиональные компьютерные игры поиграть. С помощью VR тренажеров моделируются различные ситуации. Например, человеку стало плохо в магазине, студент должен ему помочь.
Родители от увиденного оказались в восторге. Некоторые сожалели, что в их время учеба не была настолько захватывающей. В колледже учатся почти две тысячи студентов по семи востребованным специальностям. Главное, что почти все студенты после окончания учебы находят работу.
Удивлять тут было чем. GOROD48 уже рассказывал о роботе Люсине, на которой студенты отрабатывают навыки приема родов. Благодаря участию в программе «Профессионалитет» в колледже появилось много нового оборудования.
Люсина «рожает» уже по два раза в день. А рядом на ее сестре Джуне студенты отрабатывают навыки диагностики. Учатся измерять давление, пульс, определять реакцию зрачков и многое другое. Робот универсальный, в зависимости от ситуации, его можно осматривать, и как женщину, и как мужчину.
Еще одна любопытная новинка — ТьюторМЭН. Компьютерный тренажер, на котором отрабатываются различные медицинские навыки, например, инекций.
— Компьютер сразу указывает на ошибки, ставит баллы, — рассказал студент Иван Тимаков.
В колледже появился тренажер — скорая помощь, которая ничем не отличается от настоящей, разве что только ездить не может.
Строение человека будущие медики теперь изучают на интерактивном «Столе Пирогова».
С помощью оборудования студенты теперь могут «видеть» вены через кожу
— Новое оборудование больше мотивирует студентов к обучению. Они теперь учатся в условиях, максимально приближенных к реальным, — считает заместитель директора колледжа Татьяна Демина.
В колледже можно даже в профессиональные компьютерные игры поиграть. С помощью VR тренажеров моделируются различные ситуации. Например, человеку стало плохо в магазине, студент должен ему помочь.
Родители от увиденного оказались в восторге. Некоторые сожалели, что в их время учеба не была настолько захватывающей. В колледже учатся почти две тысячи студентов по семи востребованным специальностям. Главное, что почти все студенты после окончания учебы находят работу.