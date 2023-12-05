В онкодиспансере с сентября прошлого года не могут ввести в эксплуатацию рентгенологическое оборудование

В процессе ввода оборудования в эксплуатацию не запустился источник бесперебойного питания, вышел из строя рентгеновский излучатель. Ввести оборудование в эксплуатацию поставщика теперь обязал суд.

Липецкий областной онкологический диспансер обратился в арбитражный суд с иском к ООО «НЕВС Медицинская техника». Онкодиспансер потребовал обязать поставщика ввести в эксплуатацию ангиографическую систему Artis Q, а также взыскать неустойку на случай неисполнения решения суда — по 20 тысяч рублей за каждый день просрочки.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё 13 ноября 2019 года между Липецким областным онкологическим диспансером и ООО «НЕВС Медицинская техника» был заключен контракт на поставку ангиографической установки, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание оборудования. Цена контракта составила 52,1 миллиона рублей.



Оборудование было поставлено 20 декабря 2019 года. 5 сентября 2022 года диспансер передал поставщику оборудование на ответственное хранение для его монтажа. Но в процессе ввода оборудования в эксплуатацию не запустился источник бесперебойного питания, вышел из строя рентгеновский излучатель. Онкодиспансер потребовал устранения недостатков и введения оборудование в эксплуатацию, а потом обратился в арбитражный суд.



Поставщик оборудования привел довод об истечении срока действия контракта 31 декабря 2021 года и прекращении в связи с этим своих обязательств по вводу оборудования в эксплуатацию и обучению правилам его эксплуатации. Однако арбитражный суд обратил внимание на то, что контрактом не предусмотрено, что окончание срока его действия прекращает обязательства сторон.



Арбитражный суд Липецкой области вынес решение об удовлетворении требований онкодиспансера. Но пока решение не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.