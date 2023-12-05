Для липчан заработала «горячая линия» по качеству новогодних подарков, костюмов и услуг аниматоров

«Горячая линия» будет работать до 15 декабря.

В преддверии Нового года и зимних детских каникул в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области ежегодно работает традиционная «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков.



В этом году «горячая линия» заработала 4 декабря. По 15 декабря специалисты управления проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, услуг аниматоров, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг.



Звонить можно в управление Роспотребнадзора по Липецкой области по телефонам: 8(4742) 30-88-69, 30-88-58, 30-88-67, 30-88-54, 30-88-31, 30-88-55, 30-88-49, в Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области: 8(4742) 25-09-07, 74-06-27, 25-76-92, 77-04-13, в отдел управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах (код 47467) 2-07-78, 6-05-00, 2-66-65, в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах 2-14-21, 2-11-41, в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах (код 47461) 2-10-47, 2-44-12, в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах (код 47466) 5-24-57, 5-24-55.