Происшествия

36 минут назад

Полицейские отыскали пропавшую в Липецке школьницу

1 981
#пропавшие без вести
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Полицейские отыскали пропавшую в Липецке школьницу

Девочку уже передали родителям.

Пропавшая вечером 2 декабря 13-летняя девочка найдена. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Полицейские установили круг ее общения и нашли девочку на территории Липецка.

— Девочку доставили в отдел полиции, а затем передали родителям. Противоправных действий в отношении ребенка, во время ее пребывания вне дома, не совершалось, — рассказали GOROD48  в областном управлении МВД.

Напомним, девочка ушла из дома вечером 2 декабря и перестала давать о себе знать.

1 981
#пропавшие без вести
1

Комментарии (1)

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15 минут назад
Она ещё ребенок, дальше больше.
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