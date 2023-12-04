Происшествия
36 минут назад
Полицейские отыскали пропавшую в Липецке школьницу
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Девочку уже передали родителям.
Пропавшая вечером 2 декабря 13-летняя девочка найдена. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Полицейские установили круг ее общения и нашли девочку на территории Липецка.
— Девочку доставили в отдел полиции, а затем передали родителям. Противоправных действий в отношении ребенка, во время ее пребывания вне дома, не совершалось, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.
Напомним, девочка ушла из дома вечером 2 декабря и перестала давать о себе знать.
Полицейские установили круг ее общения и нашли девочку на территории Липецка.
— Девочку доставили в отдел полиции, а затем передали родителям. Противоправных действий в отношении ребенка, во время ее пребывания вне дома, не совершалось, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.
Напомним, девочка ушла из дома вечером 2 декабря и перестала давать о себе знать.
1 981
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