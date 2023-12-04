Полицейские отыскали пропавшую в Липецке школьницу

Девочку уже передали родителям.



Пропавшая вечером 2 декабря 13-летняя девочка найдена. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Полицейские установили круг ее общения и нашли девочку на территории Липецка.



— Девочку доставили в отдел полиции, а затем передали родителям. Противоправных действий в отношении ребенка, во время ее пребывания вне дома, не совершалось, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.



Напомним, девочка ушла из дома вечером 2 декабря и перестала давать о себе знать.



