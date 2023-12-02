Общество

13 минут назад

На Матырском ограничена подача воды в некоторые дома

33
#отключение воды
На Матырском ограничена подача воды в некоторые дома

В поселке проводится ремонт

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно ограничил подачу холодной воды потребителям по адресам:

– ул. Энергостроителей, 12, 7, 11, 10, 9, 15, 19, 8а, 22.

Подвоз воды организован по заявкам потребителей.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ, сообщили в мэрии Липецка.

33
#отключение воды

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