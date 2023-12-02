Общество
13 минут назад
На Матырском ограничена подача воды в некоторые дома
В поселке проводится ремонт
В связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно ограничил подачу холодной воды потребителям по адресам:
– ул. Энергостроителей, 12, 7, 11, 10, 9, 15, 19, 8а, 22.
Подвоз воды организован по заявкам потребителей.
Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ, сообщили в мэрии Липецка.
– ул. Энергостроителей, 12, 7, 11, 10, 9, 15, 19, 8а, 22.
Подвоз воды организован по заявкам потребителей.
Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ, сообщили в мэрии Липецка.