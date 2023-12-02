Выходные в Липецке: 1000-е заседание киноклуба, юбилей L’s-trio и большой волейбол

Рассказываем, как весело и непринуждённо провести субботу и воскресенье.

Лёгкий морозец

Погода в Липецке примерно такая же, как и в пятницу: небольшой мороз при температуре от -3 до -5 градусов. Днём без существенных осадков.







Отключения воды

В субботу, 2 декабря, с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улице 50 лет НЛМК, 2, 4г; а также в частном секторе улицы Большие ключи.







В воскресенье, 3 декабря с 10:00 и до окончания ремонта с удобствами попрощаются жители улицы Волгоградской, 2а и Елецкого шоссе, 3/1.

Отключение света

2 декабря с 9:00 до 13:00 без электричества оставят улицу Котовского. А с 9:00 до 17:00 вывернут рубильники на улицах Задорожной, 23, 23а; Маршала Рыбалко, 2, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33-36, 38; Механизаторов, 8, 3б,14, 17, 17б, 17в, 17д, 18, 19, 19а, 19б, 21; Муравьева, 4; Одоевского, 2, 2а, 3, 5,10; Шахтерской, 7а; 11а, 12. Полностью обесточат улицы Винницкую и Харьковскую. В садоводчестве «Металлург-2» без света оставят дома №№ 1341, 1346, 1481, 1487, 1489а.







В воскресенье отключение света не запланировано.

«Art-тусовка» (12+)

Традиционные мероприятия ждут вас сегодня в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3).

«Art-тусовка» начнётся в 18:15, в программе – выступление инструменталиста Глеба Осипова, исполнительница Наталья Овсянникова, новая рубрика российского рисовальщика Ефима Казака «Ефимизм и рыцари» и многое другое.



Фото vk.com



В 20:30 начнётся «Открытый микрофон»: полчаса отдадут желающим продемонстрировать свои таланты.

«Ночь и грёзы» (6+)

В концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) 2 декабря в 17:00 пройдёт концерт «Ночь и грёзы».

Выступают победительница Х Всероссийского конкурса вокалистов имени Надежда Обухова, солистка театра столичной «Геликон-оперы» Софья Цыганкова (сопрано). Концертмейстер — лауреат международных конкурсов Евгений Сергеев (Москва).







Прозвучит музыка Н. Римского-Корсакова, П.Чайковского, Ф.Шуберта, арии, песни и серенады.

«Декабрьские вечера» (12+)

В «Унионе» 3 декабря в 17:00 пройдёт концерт из цикла Декабрьские вечера», посвященный 30-летию камерного ансамбля L’s-trio с участием артистов трио и солистов филармонии.



В концерте принимают участие камерный ансамбль L’s-trio: Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Татьяна Золотых (фортепиано) и солисты филармонии: Сергей Терехов (фортепиано), Алексей Петрушкин (виолончель), Александр Попков (скрипка), Михаил Левитин (скрипка, альт).

Татьяна Левитина (в центре)



Филармония для детей

Большую программу на выходных Липецкая государственная филармония подготовила в «Унионе» и для детей.

2 декабря в 11:00 и 12:30 пройдёт занятие из цикла «Музыка развивает». Музыковед Юлия Моисеенко проведёт увлекательное занятие с самыми маленькими слушателями 2-3 лет. Малыши познакомятся с музыкальными и шумовыми инструментами, научатся различать ноты и ритм. Цикл разработан на основе методики композитора и педагога Карла Орфа и направлен на развитие внимания, памяти и мышления. Медвежонок Мишутка познакомит детишек с этническим барабаном «Джембе», а каждый ребенок проявит себя как артист в импровизированном музыкальном спектакле.







3 декабря в 12:00 юные зрители увидят музыкальную сказку «Ёжик и медвежонок» по произведениям А. Козлова, переложенным на музыкальный лад.

Театр

Липецкий драматический театр (пл.Конснантиновой, 3) приглашает 2 декабря в 18:00 на спектаклю «Касатка» по раннему произведению Л.Толстого (12+)

История о любовном альянсе прожигателей жизни, потонувших в азарте, долгах, ложной роскоши. Главная героиня Марья Косарева по прозвищу Касатка и альфонс Анатолий Петрович, князь Бельский влачат жалкое существование в гостинице, заплатить за которую они уже не имеют никакой возможности. Неожиданно «супружеская пара» попадает в райский деревенский уголок, в котором герои встречают добрых и отзывчивых, не испорченных столичной жизнью людей. В этой «другой» жизни они нашли то, к чему когда-то стремились.

3 декабря в 18:00 на сцене «Мужской стриптиз» по пьесе липецкого драматурга Б.Бужора (Медведева) (16+).

История о пятерых сталеварах, потерявших работу. Их жизнь круто меняется, когда друзьям приходит в голову идея организовать собственное стрип-шоу.







Кукольный театр

Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает маленьких зрителей и их родителей 2 декабря на спектакль «Мальчик с пальчик» (0+), а 3 декабря – на постановку «Кошкин дом» (0+).







Начало спектаклей в 11:00 и в 13:00.

Поиски ёлки

Похожий вид искусства для детей предлагают и в культурном пространстве «Библиотека».

3 декабря в 15:01 здесь пройдёт премьера спектакля «(С)нежные сказки» от Театра Под Деревом (0+). Постановка с пальчиковыми куклами про захватывающие поиски ёлки и вероломное похищение зайчишек







Фото vk.com/teatrpodderevom. На снимке режиссёр Иван Карпов.

1000-й сеанс

Липецкий киноклуб «Ностальгия» 2 декабря в 15:00 в малом зале ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) проведёт свой 1000-й сеанс! По столь солидному поводу и кино подобрали серьёзное – документальную кинокартину «Андрей Тарковский. Кино как молитва».

На экране – размышление режиссёра о самом себе, искусстве и культуре, судьбе художника и смысле человеческого существования. В фильме использованы ранее не публиковавшиеся аудио- и видеозаписи лекций, интервью, встреч со зрителями и видеохроника со съёмок фильмов.







Пойдём в кино

ОЦКНТ приглашает зрителей и на современные кинопоказы. На этих выходных покажут фэнтези «Ледяная история». Россия, 2021. Режиссёр Сергей Русаков (0+)

В Стране Холода, где правит добрая королева Морожана и делают для детей мороженое, вдруг захватил власть злодей Сосулька. Девочка Варя, мальчик Артем и его Дедушка вступают в борьбу, волшебный сироп Добра спасает Варю и разрушает планы Сосульки. Друзья и Дедушка вновь запустили конвейер со старым добрым мороженым, что несет детям радость и добро. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» - 6,8.



2 декабря сеанс в 12:00, 3 декабря – в 12:00 и в 15:00.

Большой волейбол (6+)

В спортивном комплексе «Атлант» в селе Копцевы Хутора Липецкого района (ул. Котовского 1в) завершаются игры 5-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А».







Напомним, это единственная возможность у липецких болельщиков увидеть домашние игры своей команды в этом году. Между тем домашние стены уже помогли липчанкам одержать сенсационную победу над «Северянкой» из Череповца.

Расписание игр на эти выходные

2 декабря

15:30 «Северянка» (Череповец) – «Динамо-Анапа»,

18:00 «Липецк» - «Карабелка» (Санкт-Петербург»).

3 декабря

12:00 «Корабелка» - «Динамо-Анапа»

14:30 «Липецк» - «Северянка».

Дорогие липчане! Выходные обещают быть насыщенными – и концерты, и спектакли, и волейбол. Желаем вам провести их весело и с пользой. Но совсем выпадать из информационного пространства не рекомендуем. Время от времени заходите на GOROD48 и уделите несколько минут окружающему миру. Мы работаем 24/7, поэтому можете быть уверенными, что даже на выходных вместе с нами вы не пропустите ничего важного и полезного.