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32 минуты назад
Массовые проверки водителей в Кемерове пойдут после гибели ребенка на зебре
В Кемерове в пятницу, 1 декабря, запланированы рейды ГИБДД. На дорогах будут дежурить дополнительные экипажи ДПС, сообщает VSE42.Ru.
Как сообщили изданию в пресс-службе ОГИБДД Кемерова, рейд направлен на профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
– По причине нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов в 2023 году произошло 161 ДТП, в результате которых 9 человек погибли и 160 получили травмы, – сообщили статистику по Кузбассу в пресс-службе ГИБДД региона.
30 ноября в Кемерове на пешеходном переходе через проспект Шахтеров автомобиль такси сбил 7-летнего мальчика. Ребенок от полученных травм умер.
Как сообщили изданию в пресс-службе ОГИБДД Кемерова, рейд направлен на профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
– По причине нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов в 2023 году произошло 161 ДТП, в результате которых 9 человек погибли и 160 получили травмы, – сообщили статистику по Кузбассу в пресс-службе ГИБДД региона.
30 ноября в Кемерове на пешеходном переходе через проспект Шахтеров автомобиль такси сбил 7-летнего мальчика. Ребенок от полученных травм умер.