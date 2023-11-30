В России

32 минуты назад

Массовые проверки водителей в Кемерове пойдут после гибели ребенка на зебре

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#авария #ДТП
В Кемерове в пятницу, 1 декабря, запланированы рейды ГИБДД. На дорогах будут дежурить дополнительные экипажи ДПС, сообщает VSE42.Ru.

Как сообщили изданию в пресс-службе ОГИБДД Кемерова, рейд направлен  на профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

– По причине нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов в 2023 году произошло 161 ДТП, в результате которых 9 человек погибли и 160 получили травмы, – сообщили статистику по Кузбассу в пресс-службе ГИБДД региона.

30 ноября в Кемерове на пешеходном переходе через проспект Шахтеров автомобиль такси сбил 7-летнего мальчика. Ребенок от полученных травм умер.

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#авария #ДТП

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