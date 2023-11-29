Общество

17 минут назад

Мошенники подделали аккаунт мэра Липецка

175
#мошенничество
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Мошенники подделали аккаунт мэра Липецка
Мошенники подделали аккаунт мэра Липецка в мессенджере Telegram. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Создание аккаунтов в Telegram от имен и должностных лиц Липецкой области с последующей рассылкой с них сообщений началось в сентябре.  За прошедшее время мошенники завели фальшивые аккаунты нескольких десятков липецких чиновников.

175
#мошенничество
1

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