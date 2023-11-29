Общество

сегодня, 10:22

1,9 миллиона рублей взыскано с МУП «Данковский водоканал» за загрязнение реки Дон

3 189
#экология
2
1,9 миллиона рублей взыскано с МУП «Данковский водоканал» за загрязнение реки Дон

Арбитражный суд Липецкой области взыскал по иску Центрально-Черноземного управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования с предприятия «Данковский водоканал» 1,9 миллиона рублей за загрязнение реки Дон сточными водами.

Загрязнение реки было выявлено управлением летом 2022 года во время выездная проверки водоканала. Из сточных сооружений Данкова в Дон попала вода с превышением нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ: аммония-ионов, нитрит-ионов, стронция, фосфора, цинка. 

«На основании вышеизложенного истцом произведен расчет исчисления размера вреда, причиненного водному объекту – реке Дон. Арбитражный суд Липецкой области вынес решение об удовлетворении исковых требований Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора и взыскании с МУП «Данковский водоканал» 1,9 млн рублей», — сообщает пресс-служба арбитража.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.
3 189
#экология
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Эхо

31 минуту назад
И всех причастных купать в данном месте...
ответить

Ник

33 минуты назад
Загрязнять природу нельзя, ездить не по ПДД нельзя, нарушать закон нельзя, НО..... за деньги да....
ответить

Оля

54 минуты назад
А рыбаков за сети на 8 лет сажают в тюрьму.
ответить
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

Еще в рубрике

Сегодня в Липецке: автобусы вернутся на прежний маршрут, липчанам не жалко денег на рестораны
#Сегодня в Липецке
41
Сегодня в Липецке: автобусы вернутся на прежний маршрут, липчанам не жалко денег на рестораны

сегодня, 07:00

Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
#отключения
3
На полутора десятках улиц отключат холодную воду

вчера, 20:57

Общество
Липецкая вечЁрка: новые главврачи, на что потратить 19 млрд рублей и Котизая
#вечЁрка #здравоохранение #бюджет
4
Липецкая вечЁрка: новые главврачи, на что потратить 19 млрд рублей и Котизая

вчера, 20:23

Общество
Подземный переход закопан. Движение возобновляется
#подземный переход
33
Подземный переход закопан. Движение возобновляется

вчера, 16:18

Общество
В надежде обрести тепло липчане пожаловались на УК в полицию
#насос
30
В надежде обрести тепло липчане пожаловались на УК в полицию

вчера, 15:25

Общество
Мост в Боринском открыт для движения
#мост #ремонт #Боринское
12
Мост в Боринском открыт для движения

вчера, 14:15

Общество