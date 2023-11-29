1,9 миллиона рублей взыскано с МУП «Данковский водоканал» за загрязнение реки Дон

Арбитражный суд Липецкой области взыскал по иску Центрально-Черноземного управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования с предприятия «Данковский водоканал» 1,9 миллиона рублей за загрязнение реки Дон сточными водами.

Загрязнение реки было выявлено управлением летом 2022 года во время выездная проверки водоканала. Из сточных сооружений Данкова в Дон попала вода с превышением нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ: аммония-ионов, нитрит-ионов, стронция, фосфора, цинка.



«На основании вышеизложенного истцом произведен расчет исчисления размера вреда, причиненного водному объекту – реке Дон. Арбитражный суд Липецкой области вынес решение об удовлетворении исковых требований Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора и взыскании с МУП «Данковский водоканал» 1,9 млн рублей», — сообщает пресс-служба арбитража.



Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

