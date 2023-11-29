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1,9 миллиона рублей взыскано с МУП «Данковский водоканал» за загрязнение реки Дон
Арбитражный суд Липецкой области взыскал по иску Центрально-Черноземного управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования с предприятия «Данковский водоканал» 1,9 миллиона рублей за загрязнение реки Дон сточными водами.
«На основании вышеизложенного истцом произведен расчет исчисления размера вреда, причиненного водному объекту – реке Дон. Арбитражный суд Липецкой области вынес решение об удовлетворении исковых требований Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора и взыскании с МУП «Данковский водоканал» 1,9 млн рублей», — сообщает пресс-служба арбитража.
Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.
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