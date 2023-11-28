Липчанки стали медалистками турнира на призы лучшего борца-вольника XX века

В международных соревнованиях выступили представители 20 стран.

Липецкие девушки не только очаровательны, но и знают толк к борьбе. Подтверждением тому стал один из старейших турниров по вольной борьбе на территории СНГ – 52-й Гран-при на призы 3-кратного олимпийского чемпиона Александра Медведя в Минске.

Сборную России представляли две воспитанницы липецкой СДЮШОР №9 и обе пробились на пьедестал почёта.

В весовой категории до 72 кг всего одной победной схватке не хватило для «золота» нашей Олесе Безугловой. В финале она уступила хозяйке ковра 2-кратной чемпионке Белоруссии (2022, 2023гг.) Виктории Радьковой. У нашей землячки 2-е место (на фото вверху).

На пьедестал шагнула и Елизавета Петлякова, правда – на нижнюю ступень. Наша девушка завоевала «бронзу», победила 2-кратная чемпионка России (2021, 2022) Ксения Буракова из Махачкалы, 2-е место у Анны Садченко из Белоруссии.



Елизавета Петлякова (крайняя справа) на пьедестале



В соревнованиях принимали участие 200 представителей вольного стиля из Беларуси, России, Армении, Бахрейна, Казахстана, Молдовы, Северной Македонии и Узбекистана, которые разыграли 20 комплектов наград: по 10 среди мужчин и женщин. Больше всего медалей досталось россиянам.

Безуглова и Петлякова сейчас учатся и тренируются в Санкт-Петербурге, но свой путь в большой спорт начинали в клубе «Богатырь» у знаменитого тренера Сергея Яковлева, который рассказал GOROD48, что гордится результатами своих воспитанниц. Особенно с учётом, какой легенде были посвящены минувшие соревнования.

Александр Медведь выигрывал Олимпиады в 1964, 1968 и 1972 году, причём в разных весовых категориях: полутяжелой, тяжелой и абсолютной. На открытии Игр-1972 в Мюнхене он был знаменосцем советской сборной (позже нёс и флаг Белоруссии в Афинах-2004). О нем лучше всего скажут такие факты: «олимпионика», 7-кратного чемпиона мира и 3-кратного чемпиона Европы официально признали лучшим спортсменом Белоруссии в XX веке. А Международная федерация борьбы признала Медведя лучшим вольником прошлого столетия. В минувшем году на экраны даже вышел художественный фильм «10 жизней Медведя», где роль борца-тяжеловеса сыграл актёр Евгений Сидихин. Сейчас легенде 86 лет, он в полном здравии и до сих пор занимает пост вице-президента Национального олимпийского комитета своей страны.



Фото из архива спортсменок, предоставлено спорстменками

