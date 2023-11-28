В Липецке на 99 рублей вырастет родительская плата за детсад

С 1 января плата за содержание ребенка в детском саду составит 2 572 рубля.

На прошедших сегодня публичных слушаниях проекта городского бюджета-2024 председатель департамента образования мэрии Липецка Светлана Бедрова сообщила об увеличении с 1 января на 99 рублей родительской платы за муниципальный детсад. По ее словам, это позволит увеличить денежную норму питания 26 тысяч воспитанников детсадов на пять рублей в день. Таким образом, сумма ежемесячной родительской оплаты вырастет до 2 572 рублей.



На образование проектом бюджета в следующем году предусмотрены 10,8 млрд рублей, или 54,4% всех расходов городской казны. В 2024 году отрасль получит на 1,7 млрд рублей больше, чем в этом, за счет трат на строительство школы в микрорайоне «Европейский».



Также Светлана Бедрова сообщила, что в ближайшие три года в Липецке капитально отремонтируют по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» 23 школы: три в 2024 году, пять — в 2005 и 15 — в 2026-м. Ремонты обойдутся более чем в 3,5 млрд рублей.