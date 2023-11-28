Общество

сегодня, 14:14

В Липецке на 99 рублей вырастет родительская плата за детсад

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#детское питание
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В Липецке на 99 рублей вырастет родительская плата за детсад

С 1 января плата за содержание ребенка в детском саду составит 2 572 рубля.

На прошедших сегодня публичных слушаниях проекта городского бюджета-2024 председатель департамента образования мэрии Липецка Светлана Бедрова сообщила об увеличении с 1 января на 99 рублей родительской платы за муниципальный детсад. По ее словам, это позволит увеличить денежную норму питания 26 тысяч воспитанников детсадов на пять рублей в день. Таким образом, сумма ежемесячной родительской оплаты вырастет до 2 572 рублей.

На образование проектом бюджета в следующем году предусмотрены 10,8 млрд рублей, или 54,4% всех расходов городской казны. В 2024 году отрасль получит на 1,7 млрд рублей больше, чем в этом, за счет трат на строительство школы в микрорайоне «Европейский».

Также Светлана Бедрова сообщила, что в ближайшие три года в Липецке капитально отремонтируют по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» 23 школы: три в 2024 году, пять — в 2005 и 15 — в 2026-м. Ремонты обойдутся более чем в 3,5 млрд рублей.
2 321
#детское питание
1

Комментарии (2)

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а-б

41 минуту назад
рожайте больше (((
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Молодой

47 минут назад
Пусть депутаты рожают.
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Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

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