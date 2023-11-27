44 минуты назад
Вода возвращается в дома жителей поселка ЛТЗ
Компания «РВК-Липецк» выполнила работы, для проведения которых было необходимо минимизировать стоки в канализационный коллектор.
На полное заполнение системы понадобится время, поэтому цистерны с водой будут стоять до 21:00 на улицах Зеленая, стр.13, . Тюленина, 2, Волгоградской, 18 б, Краснознаменной, 27.
При возобновлении подачи холодной воды возможно повышение ее мутности. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
Не правда
Липа
Алкан с ЛТЗ