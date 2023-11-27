Общество

44 минуты назад

Вода возвращается в дома жителей поселка ЛТЗ

3 143
#авария на сетях
1
Вода возвращается в дома жителей поселка ЛТЗ

Компания «РВК-Липецк» выполнила работы, для проведения которых было необходимо минимизировать стоки в канализационный коллектор.

Компания «РВК-Липецк» выполнил работы, для проведения которых было необходимо минимизировать стоки в канализационный коллектор диаметром 400 мм в районе улицы Ленинградская. Для этой цели сегодня в 8:00 была отключена подача воды в частный сектор м многоэтажные районы поселка ЛТЗ. В настоящее время водоканал начал заполнение водопровода. Вода уже начинает поступать в отключенные дома.

На полное заполнение системы понадобится время, поэтому цистерны с водой будут стоять до 21:00 на улицах Зеленая, стр.13, . Тюленина, 2, Волгоградской, 18 б, Краснознаменной, 27.

При возобновлении подачи холодной воды возможно повышение ее мутности. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
3 143
#авария на сетях
1

Комментарии (3)

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Не правда

6 минут назад
Ещё 6 утра не было, воду уже отключили
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Липа

7 минут назад
Воду отключили не в 8 утра, а в 6 утра!!!!
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Алкан с ЛТЗ

29 минут назад
Значит можно гнать...
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